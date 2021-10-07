«Основные решения принимаются в Москве». Проф. Петр Грохмальский о деятельности Лукашенко и Путина

Стихия гибридной войны построена таким образом, чтобы перекрыть границы белорусской стороны. Речь идет о создании стены между Беларусью и теми белорусами, которые бежали от режима Лукашенко и Путина, — сказал проф. Петр Грохмальский (политолог, международник).

Рик Даемс, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, оценил, что мы имеем дело с «искусственной миграцией» на границе с Беларусью. Во время своего выступления в Сенате Республики Польша Дамс коснулся ситуации на польско-белорусской границе. Он сказал, что происходящее там «организовано белорусскими властями контрабандой людей».

Он отметил, что у Польши очень сложная ситуация на границе с Беларусью. — Это скандал, скандал — гибридные атаки белорусских властей, увеличивающие миграцию, — сказал Рик Дэмс.

«Основные решения принимаются в Москве»

Проф. Петр Грохмальский рассказал о ситуации во вторник, когда пограничники помогли мигрантке из Конго, которая находилась на восьмом месяце беременности и хорошо говорила по-русски. — Понятно, что здесь основные решения принимаются в Москве, — сказал он.

По мнению политолога, «гибридная война в русской философии — это война тотальная». — Она использует страдания людей и силу СМИ, умение вести информационную войну, — подчеркнул эксперт по международным делам.

Позже в беседе проф. Петр Грохмальский отметил, что « элемент гибридной войны построен таким образом, чтобы перекрыть границы белорусской стороны». — Речь идет о создании стены между Беларусью и теми белорусами, которые бежали от режима Лукашенко и Путина, — сказал он.