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Франція заявила, що рішення Польщі є нападом на ЄС

Міжнародні організаціїЄСПОЛЬЩА
Євгеній Подольський

Як повідомляє Reuters, рішення Конституційного суду Польщі про те, що окремі частини законодавства ЄС несумісні з польської конституцією, ставить під сумнів верховенство європейських правил і ввергає Європейський Союз в екзистенційну кризу, підвищуючи ймовірність виходу Польщі зі спільноти.

Політики по всій Європі висловили стурбованість з приводу спроби суду підірвати правову основу, на якій грунтується ЄС.

Урсула фон дер Ляйен, президент Європейської комісії, заявила, що вона «глибоко стурбована» рішенням Конституційного суду Польщі в четвер і що установа, яку вона очолює, зробить все, що в її силах, для забезпечення верховенства права ЄС.

Вітаючи рішення суду, прем’єр-міністр Польщі заявив, що його країна хоче залишатися в багатій торговій і політичній групі, до якої вона приєдналася в 2004 році, але що до цього Протоколу кожній державі-члену слід ставитися однаково і з повагою.

Варшава давно знаходиться в конфлікті з Брюсселем з приводу демократичних стандартів і незалежності судової системи. Рішення в четвер про те, що деякі частини законодавства ЄС несумісні з польської конституцією, призвело Варшаву і Брюссель до неминучого зіткнення.

«Ми повинні дати зрозуміти, що це уряд в Польщі грає з вогнем», – заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн. “Верховенство закону необхідно для інтеграції і співіснування в Європі. Якщо цей принцип буде порушений, Європа, як ми її знаємо, як вона була побудована за Римським договорам, перестане існувати».

Міністр Франції з європейських справ Клеман Бонн заявив, що рішення Конституційного суду Польщі є нападом на ЄС, яке може привести до економічних санкцій проти Варшави.

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