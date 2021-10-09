Франция заявила, что решение Польши является нападением на ЕС

Как сообщает Reuters, решение Конституционного суда Польши о том, что отдельные части законодательства ЕС несовместимы с польской конституцией, ставит под сомнение верховенство европейских правил и ввергает Европейский Союз в экзистенциальный кризис, повышая вероятность выхода Польши из сообщества.

Политики по всей Европе выразили обеспокоенность по поводу попытки суда подорвать правовую основу, на которой зиждется ЕС.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила, что она «глубоко обеспокоена» решением Конституционного суда Польши в четверг и что учреждение, которое она возглавляет, сделает все, что в ее силах, для обеспечения верховенства права ЕС.

Приветствуя решение суда, премьер-министр Польши заявил, что его страна хочет оставаться в богатой торговой и политической группе, к которой она присоединилась в 2004 году, но что к каждому государству-члену следует относиться одинаково и с уважением.

Варшава давно находится в конфликте с Брюсселем по поводу демократических стандартов и независимости судебной системы. Решение в четверг о том, что некоторые части законодательства ЕС несовместимы с польской конституцией, привело Варшаву и Брюссель к неизбежному столкновению.

«Мы должны дать понять, что это правительство в Польше играет с огнем», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Верховенство закона необходимо для интеграции и сосуществования в Европе. Если этот принцип будет нарушен, Европа, как мы ее знаем, как она была построена по Римским договорам, перестанет существовать».

Министр Франции по европейским делам Клеман Бонн заявил, что решение Конституционного суда Польши является нападением на ЕС, которое может привести к экономическим санкциям против Варшавы.