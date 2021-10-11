Pandora Papers: великий офшорний бізнес триває, санкцій немає

Навіть коли всі світові ЗМІ опублікували “Панамські документи” 5 років тому, ми знали, що це будуть не останні викриття. Так і сталося. Трохи пізніше з’явилися Багамські викриття, потім так звані “Райські документи”, за якими послідували «Файли FinCEN». І ось тепер Pandora Papers, можливо, найбільший витік інформації з податкових притулків.

Ці документи розкривають механізми, за допомогою яких сотні політиків, включаючи 35 національних лідерів, ховали свої гроші в підставних компаніях, трастах і фондах.

І ось ми підходимо до самої суті проблеми: політики. Вже давно відомо, що існують датські оазиси. Що податкові шулери, шахраї, розтратники і інші злочинці користуються послугами компаній по поштових скриньках. І до цього дня, схоже, немає особливого бажання, щоб це змінилося, пише DW.

Так, були розслідування, кілька політиків пішли у відставку, деякі навіть потрапили до в’язниці. То тут, то там приймалися більш жорсткі закони. Все більше країн ведуть публічний реєстр активів компаній, а країни G20 домовилися про глобальний мінімальний податок. Ось тільки цей податок становить сміховинні 15% і фактично поширюється лише на великі концерни. Справжній великий крок ще не зроблений. А великий офшорний бізнес триває.

Про реальний, швидкий та практичний обмін інформацією між слідчими з різних країн залишається тільки мріяти. Не кажучи вже про санкції проти податкових притулків. Як це можна зробити за допомогою санкцій?

Зрештою, одним з найбільших податкових притулків у світі є саме Сполучені Штати Америки. Федеральні штати Делавер, Невада та Вайомінг вже багато років є об’єктом критики. Безрезультатно.