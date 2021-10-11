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Политика

Pandora Papers: крупный оффшорный бизнес продолжается, санкции отсутствуют

В основі проблеми лежить політика.

Глеб Парфененко
Pandora Papers: крупный оффшорный бизнес продолжается, санкции отсутствуют

Даже когда все мировые СМИ опубликовали «Панамские документы» 5 лет назад, мы знали, что это будут не последние разоблачения. Так и произошло. Чуть позже появились Багамские разоблачения, затем так называемые «Райские документы», по которым последовали «Файлы FinCEN». И вот теперь Pandora Papers, возможно, наибольшая утечка информации из налоговых убежищ.

Эти документы раскрывают механизмы, с помощью которых сотни политиков, включая 35 национальных лидеров, прятали свои деньги в подставных компаниях, трастах и ​​фондах.

И вот мы подходим к самой сути проблемы: политики. Уже давно известно, что существуют датские оазисы. Что налоговые шулеры, мошенники, растратчики и другие преступники пользуются услугами компаний по почтовым ящикам. И по сей день, похоже, нет особого желания, чтобы это изменилось, пишет DW.

Так, были расследования, несколько политиков ушли в отставку, некоторые даже попали в тюрьму. То тут, то там принимались более жесткие законы. Все больше стран ведут публичный реестр активов компаний, а страны G20 договорились о глобальном минимальный налог. Вот только этот налог составляет смехотворные 15% и фактически распространяется только на крупные концерны. Настоящий большой шаг еще не сделан. А крупный оффшорный бизнес продолжается.

О реальном, быстрый и практичный обмен информацией между следователями из разных стран остается только мечтать. Не говоря уже о санкциях против налоговых убежищ. Как это можно сделать с помощью санкций?

В конце концов, одним из крупнейших налоговых убежищ в мире является именно Соединенные Штаты Америки. Федеральные штаты Делавэр, Невада и Вайоминг уже много лет является объектом критики. Безрезультатно.

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