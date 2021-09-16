ООН призывает ввести мораторий на использования искусственного интеллекта

ООН призвала ввести мораторий на использование некоторых систем искусственного интеллекта, таких как распознавание лиц, и заявила, что пора ввести в отношении них защиту прав человека, сообщает France-Presse.

«Технологии искусственного интеллекта могут иметь негативные или даже катастрофические последствия, если они используются без достаточного учета того, как они влияют на права человека», — заявила Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека.

Она призвала провести оценку рисков, представляющих различные системы, основанные на искусственном интеллекте, а затем запретить или в любом случае строго регламентировать те из них, которые представляют наибольшую опасность. В этой оценке выделяются риски для права на неприкосновенность частной жизни или свободы передвижения и выражения мнений. Однако пока эти оценки не будут проведены, «государства должны наложить мораторий на технологии, которые потенциально представляют большой риск», — заявила бывший президент Чили, представляя новый доклад своего ведомства на эту тему.

В частности, она указала на пример технологий, позволяющих автоматически принимать решение, или технологий, которые создают профили.

«Системы искусственного интеллекта используются для определения того, кто может воспользоваться государственными услугами, для решения вопроса о том, кто имеет шанс быть принятым на работу, и, конечно, для воздействия на информацию, которую люди могут видеть и какой они могут делиться в интернете» , — подчеркнула Бачелет.