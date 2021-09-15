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Міжнародні організаціїООН

ООН: Всі повинні пройти вакцинацію до кінця 2022 року

Гліб Парфененко
ООН: Всі повинні пройти вакцинацію до кінця 2022 року

Світ повинен досягти своєї мети з загальної вакцинації проти коронавірусу до кінця 2022 року. Про це заявив новий президент Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

«Я зроблю все можливе, щоб очолити Генеральну Асамблею ООН, щоб переконатися, що ми зможемо досягти нашої мети – вакцинувати всіх до кінця 2022 року», – сказав він на брифінгу.

Шахід додав, що має намір на початку наступного року організувати саміт з питань нерівності вакцинації, на який запросить провідних експертів та світових лідерів, повідомляє БГНЕС.

«Ми не зможемо бути в безпеці, поки всі не будуть захищені», – сказав він.

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