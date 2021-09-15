ООН: Все должны пройти вакцинацию до конца 2022

Мир должен достичь своей цели с общей вакцинации против коронавируса до конца 2022 года. Об этом заявил новый президент Генассамблеи ООН Абдулла Шахид.

«Я сделаю все возможное, чтобы возглавить Генеральную Ассамблею ООН, чтобы убедиться, что мы сможем достичь нашей цели — вакцинировать всех до конца 2022», — сказал он на брифинге.

Шахид добавил, что намерен в начале следующего года организовать саммит по вопросам неравенства вакцинации, на который пригласит ведущих экспертов и мировых лидеров, сообщает БГНЕС.

«Мы не сможем быть в безопасности, пока все будут защищены», — сказал он.