“Гірший політ у житті”: пасажирка з застудою довела попутника до розпачу

Пасажирка рейсу з Сіднея в Абу-Дабі тривалістю 14 годин весь політ сягала в туалетний папір, чим дуже турбувала попутника, що сидів поруч. Подробиці історії опублікувало видання News.com.au.

Австралійський актор і продюсер Трой Нанкервіс зізнався, що це був “найгірший політ у його житті”. Він розповів, що жахнувся, коли зрозумів, що у попутниці в сусідньому кріслі серйозна застуда.

“Її сильний нежить і жахливий кашель викликали в уяві всі можливі сценарії, які могли розігратися протягом наступних 14 годин. У гіршому з них я заразився і пропустив більшу частину відпустки”, – поскаржився чоловік.

Він додав, що поринув у ще більший відчай, коли “застуджена пасажирка дістала зі своєї сумки рулон туалетного паперу і почала голосно сякатися, а потім засовувати використані клаптики в кишеню переднього сидіння”.

Турист розповів, що він не зміг помінятися ні з ким місцями, тому що рейс був повний, тому йому довелося надіти медичну маску та використати дезінфікуючий засіб для рук. Крім того, хлопця дуже нервувало те, що він сидів біля вікна і просто не міг нікуди подітися: йому залишалося тільки мовчки спостерігати за діями застудженої сусідки.

У результаті пасажир приземлився в Дубаї та продовжив свою подорож, не підчепивши жодних вірусів.

“Зараз я визнаю, що трохи драматизував у цій ситуації”, – повідомив зраділий мандрівник.

Що думають лікарі?

Професор Роберт Буй, педіатр-інфекціоніст університету Сіднея, розповів автору статті, що останнім часом все частіше чує про такі ситуації:

“Місяць тому я захворів на грип, вирушаючи до Квінсленду, і кілька разів заразився Covid у літаку від людей, що сидять поруч без масок. Це відбувається через те, що люди приймають все як належне і забувають, що респіраторні вірусні інфекції дуже легко поширюються в літаках серед людей, що сидять поруч, і навколо вас”, – розповів лікар виданню.

Президент Австралійської медичної асоціації професор Стів Робсон сказав журналісту, що “те, що йому вдалося не заразитися застудою від сусідки в літаку, це диво” і йому неймовірно пощастило.

“Немає нічого гіршого, ніж накопичити на довгоочікувану відпустку, щоб вирушити в подорож всього життя, сидіти поряд з кимось хворим і до моменту приземлення виявити, що ви самі захворіли. Ви не насолодитеся відпочинком. Тому деякі запобіжні заходи допоможуть вам провести здоровий, щаслива та продуктивна відпустка, або, якщо ви повертаєтеся додому з відпустки, ви напевно не хочете привезти вірус додому до своєї родини”, – поділився думкою професор медицини.

Лікарі попереджають пасажирів про необхідні запобіжні заходи на борту: обов’язково носити маску, особливо якщо попутники демонструють явні симптоми захворювання. Також можна не забувати про можливість попросити бортпровідників пересадити вас на інше місце, якщо відчуваєте, що ви в зоні ризику. Якщо літак переповнений, краще утриматися від розмови віч-на-віч з нездоровим сусідом.

Щоб знизити ризик зараження, професор Робсон також рекомендує промити ніс фізрозчином відразу після приземлення, а також дотримуватися звичайної гігієни рук.

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