Експерти розповіли про незвичні правила, які туристам потрібно дотримуватися в ОАЕ

В Об’єднаних Арабських Еміратах, як і в інших ісламських країнах, є безліч заборон, які деяким туристам видаються незвичайними та неочевидними.

І хоча місцева влада зазвичай лояльно ставиться до гостей, ці правила варто вивчити заздалегідь, щоб не потрапити в незручну ситуацію і не зіпсувати собі відпочинок.

Не можна їсти та пити у громадському транспорті

Вживання їжі та напоїв заборонено на всіх видах громадського транспорту, а також на станціях та зупинках. Якщо вас спіймають зі склянкою коли або морозивом у метро чи автобусі, готуйтеся викласти близько 30 доларів.

Не можна носити із собою продукти, що містять макові насіння

В ОАЕ дуже жорстке антинаркотичне законодавство. Під заборону потрапили навіть відносно нешкідливе насіння маку (їх використовують для виготовлення опіуму). Тому якщо ви задумали покласти у валізу улюблені булочки із сусідньої їдальні, від цієї ідеї краще відмовитися.

Не можна їздити на брудній машині

Відповідно до місцевого законодавства брудні машини «порушують образ міста та шкодять громадському здоров’ю». Штрафи для тих, хто пропустив візит на мийку, дуже суттєві: до 810 доларів.

Не можна фотографувати людей без їхнього дозволу

Законодавство ОАЕ дуже жорстко дотримується недоторканності приватного життя. За фото людей, зроблені без їхнього дозволу, карають дуже суворо: порушникам загрожують величезні штрафи та навіть тюремний термін, особливо якщо знімки опубліковані у відкритому доступі, наприклад, у соціальних мережах.

2015 року художниця з Австралії, яка жила в ОАЕ разом зі своїм чоловіком, була оштрафована на 2800 доларів і депортована з країни за те, що опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото автомобіля, припаркованого на місцях для інвалідів.

Не можна танцювати у громадських місцях

Якщо прилетівши на відпочинок до Еміратів, ви вирішили прямо в аеропорту виконати танець щасливого відпускника, постарайтеся тримати себе в руках до того, як опинитеся у готельному номері. Танці на очах у всіх у країні вважаються непристойними. Танцювати можна виключно у спеціально відведених місцях, наприклад, у себе вдома чи в ліцензованих нічних клубах.

Не можна фотографувати аварії на дорогах

Мандруючи ОАЕ, варто 100 разів подумати, перш ніж хапатися за фотоапарат або мобільний телефон. Крім людей, у країні заборонено робити знімки урядових будівель, військових об’єктів, судів та палаців. Особливо суворо карається зйомка аварій та інших інцидентів на дорогах: розмір штрафу варіюється від 14 до 800 тисяч доларів.

Не можна публічно висловлювати свої почуття

В ОАЕ заборонено триматися за руки, цілуватися та обійматися в громадських місцях (не кажучи вже про інтимніші речі).

Незважаючи на те, що місцева влада зазвичай заплющує очі на подібну поведінку з боку туристів, відомі випадки, коли до відповідальності притягали і їх. Наприклад, у 2010 році пару з Великобританії заарештували та звинуватили у непристойній поведінці за звичайний поцілунок. Хлопець із дівчиною намагалися оскаржити звинувачення, але у підсумку провели місяць у в’язниці та згодом були депортовані.

Не можна лаятись матом

Емірати дуже консервативні в тому, що стосується нецензурних виразів, причому йдеться не тільки про лайки, вимовлені вголос, а й про письмову мову, наприклад, у соціальних мережах і навіть у месенджерах в особистому листуванні.

Якщо ви не говорите арабською, не поспішайте радіти: заборона поширюється і на жести. Наприклад, у 2017 році IT-консультанта з Британії було заарештовано та засуджено до 6 місяців в’язниці за те, що показав непристойний жест під час інциденту на дорозі.

Не можна їздити повільно

Крім того, на дорогах ОАЕ не дозволено їхати швидше чи повільніше, ніж зазначено на дорожніх знаках. За повільне керування водій теж може отримати штраф у розмірі 100 доларів.