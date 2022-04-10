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Внаслідок вторгнення Росії в Україну на сьогоднішній день загинуло 177 дітей

Бовтун Марія

Внаслідок вторгнення Росії в Україну на сьогоднішній день загинуло 177 дітей, не менше 336 отримали поранення, повідомила Генеральна прокуратура України.

«Цей баланс не є остаточним. Ведеться оцінка кількості жертв та втрат у місцях активних бойових дій, у тимчасово окупованих та звільнених від окупації районах».

Як повідомлялося, найбільше дітей постраждало внаслідок російської агресії у Донецькій, Київській та Харківській областях.

росіяни стріляють у дітей

Згідно з висновками прокуратури одного із сіл Чернігівської області, 4 березня 14-річний підліток із братом, побачивши, як російські грабують магазин, почали тікати, а російські солдати стріляли їм у спину з автомата. зброю. Миттєво загинув 14-річний хлопчик, а його брата було поранено.

8 квітня троє дітей постраждали під час обстрілу цивільного автомобіля на дорозі в Херсонській області. Також 8 квітня на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу постраждала трирічна дитина.

У суботу внаслідок артилерійського обстрілу житлового масиву в Вугледарі Донецької області постраждала 9-річна дитина.

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