В Україні від COVID-19 за добу померло 352 людини

В Україні за добу зафіксовано зростання кількості хворих коронавірусів – 11 996 нових підтверджених випадків. З них заразилися 1 262 дитини і 227 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також відзначається різке зростання смертності від інфекції. За добу померло 352 українця. Всього з початку пандемії смертей 59 052.

За минулих 24 години госпіталізували 2 274 людини; з хворобою впоралися 5 419 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 562 085 осіб; одужали – 2 297 899 осіб; проведено ПЛР-тестів – 13 323 492.

Додамо, що Кабмін затвердив нові правила перевезень пасажирів. На час карантину в громадському транспорті міжобласного значення можна буде перебувати тільки маючи сертифікат про вакцинацію або довідку про ПЛР-тестування.