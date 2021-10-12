Катастрофический скачок смертности: В Украине от COVID-19 в сутки умерло 352 человека

В Украине за сутки зафиксирован рост количества больных коронавирусов — 11996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также отмечается резкий рост смертности от инфекции. За сутки умерло 352 Украинская. Всего с начала пандемии смертей 59052.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 2274 человека; с болезнью справились 5419 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2562085 человек; выздоровели — 2297899 человек; проведения ПЦР-тестов — 13323492.

Добавим, что Кабмин утвердил новые правила перевозок пассажиров. На время карантина в общественном транспорте межобластного значения можно будет находиться только имея сертификат о вакцинации или справку о ПЦР-тестировании.