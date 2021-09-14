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Українська влада вводить «паспорта вакцинації»

Вони дозволять кінотеатрам, спортивним залам, театрам, басейнам і т.д. працювати без соціального дистанціювання.

Гліб Парфененко
Українська влада вводять «паспорта вакцинації»

Український уряд вирішив ввести “паспорта щеплень”, в яких буде вказано, чи були громадяни щеплені від коронавіруса, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я.

Паспорти дозволять таким закладам, як кінотеатри, спортзали, театри, басейни та інші, працювати без соціального дистанціювання. Для цього всі відвідувачі і не менше 80 відсотків персоналу повинні бути хоча б частково щеплені, йдеться в заяві міністерства, яке було опубліковано вчора, повідомляє BTA.

Навчальні заклади також зможуть працювати без соціальної дистанції, якщо весь персонал буде повністю вакцинований.

Після відносного затишшя влітку рівень зараження коронавірусом в Україні збільшився. Скоріше за все, уряд запровадить локдаун, зазначає Reuters.

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