Украинские власти вводят «паспорта вакцинации»

Украинское правительство решило ввести «паспорта вакцинации», в которых будет указано, были граждане привиты от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

Паспорта позволят таким заведениям, как кинотеатры, спортзалы, театры, бассейны и другие, работать без социального дистанцирования. Для этого все посетители и не менее 80 процентов персонала должны быть хотя бы частично привиты, говорится в заявлении министерства, которое было опубликовано вчера, сообщает BTA.

Учебные заведения также смогут работать без социальной дистанции, если весь персонал будет полностью вакцинирован.

После относительного затишья летом уровень заражения коронавируса в Украине увеличился. Скорее всего, правительство введет локдаун, отмечает Reuters.