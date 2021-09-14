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Украинские власти вводят «паспорта вакцинации»

Вони дозволять кінотеатрам, спортивним залам, театрам, басейнам і т.д. працювати без соціального дистанціювання.

Глеб Парфененко
Украинские власти вводят «паспорта вакцинации»

Украинское правительство решило ввести «паспорта вакцинации», в которых будет указано, были граждане привиты от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

Паспорта позволят таким заведениям, как кинотеатры, спортзалы, театры, бассейны и другие, работать без социального дистанцирования. Для этого все посетители и не менее 80 процентов персонала должны быть хотя бы частично привиты, говорится в заявлении министерства, которое было опубликовано вчера, сообщает BTA.

Учебные заведения также смогут работать без социальной дистанции, если весь персонал будет полностью вакцинирован.

После относительного затишья летом уровень заражения коронавируса в Украине увеличился. Скорее всего, правительство введет локдаун, отмечает Reuters.

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