Російські військові вбили відомого українського фотожурналіста

Українського фотографа і режисера-документаліста Макса Левіна знайшли мертвим неподалік столиці Києва після зникнення більше двох тижнів тому, повідомив сьогодні радник президента Андрій Єрмак.

«Він пропав у зоні конфлікту 13 березня у Київській області. Його тіло було знайдено біля станиці Гута Межигірська 1 квітня», – повідомив він Telegram.

Громадська організація “Інститут масових комунікацій” заявила з посиланням на дані попереднього прокурорського розслідування, що журналіста було вбито “двома пострілами” російських військових.

Левін (40 років), батько чотирьох дітей, працював в українських та зарубіжних ЗМІ.

Під час бойових дій між українськими військами та проросійськими сепаратистами на сході України у 2014 році йому вдалося втекти з обложеного міста, де було вбито сотні українських солдатів.