Теракт: чоловік поранив шістьох в торговому центрі в Новій Зеландії (відео)

Шестеро людей отримали поранення в результаті нападу невідомого покупця на супермаркет в Окленді, Нова Зеландія. Троє з них знаходяться в критичному стані, повідомило радіо RNZ.

Раніше поліція повідомила, що підозрюваний був застрелений співробітниками правоохоронних органів і помер від отриманих поранень. Надійшли також повідомлення про чотирьох поранених.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021