Теракт: чоловік поранив шістьох в торговому центрі в Новій Зеландії (відео)

Шестеро людей отримали поранення в результаті нападу невідомого покупця на супермаркет в Окленді, Нова Зеландія. Троє з них знаходяться в критичному стані, повідомило радіо RNZ.

Раніше поліція повідомила, що підозрюваний був застрелений співробітниками правоохоронних органів і помер від отриманих поранень. Надійшли також повідомлення про чотирьох поранених.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021

На відеозаписі, поширеному в соціальних мережах, видно, як покупці супермаркету попереджають один одного про “чоловіка з ножем”, після чого в магазині лунають постріли, повідомляє газета.

Прем’єр-міністр Хасінда Ардерн охарактеризувала інцидент як терористичний акт, роботу радикального екстреміста.

“Жорстокий екстреміст вчинив терористичний акт (…) Це була жорстока атака, яка не мала сенсу”, – заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн на прес-конференції в Веллінгтоні.

Зловмисник є громадянином Шрі-Ланки і проживає в Новій Зеландії з 2011 року. Він знаходиться в центрі уваги спецслужб з 2016 року.

«Він був прихильником ідеології Ісламської держави», – сказав Ардерн.