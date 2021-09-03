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НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Теракт: чоловік поранив шістьох в торговому центрі в Новій Зеландії (відео)

За даними газети New Zealand Herald, це були ножові і вогнепальні поранення.

Гліб Парфененко
Getty Images

Шестеро людей отримали поранення в результаті нападу невідомого покупця на супермаркет в Окленді, Нова Зеландія. Троє з них знаходяться в критичному стані, повідомило радіо RNZ.

Раніше поліція повідомила, що підозрюваний був застрелений співробітниками правоохоронних органів і помер від отриманих поранень. Надійшли також повідомлення про чотирьох поранених.

На відеозаписі, поширеному в соціальних мережах, видно, як покупці супермаркету попереджають один одного про “чоловіка з ножем”, після чого в магазині лунають постріли, повідомляє газета.

Прем’єр-міністр Хасінда Ардерн охарактеризувала інцидент як терористичний акт, роботу радикального екстреміста.

“Жорстокий екстреміст вчинив терористичний акт (…) Це була жорстока атака, яка не мала сенсу”, – заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн на прес-конференції в Веллінгтоні.

Теракт: чоловік поранив шістьох в торговому центрі в Новій Зеландії (відео)

Зловмисник є громадянином Шрі-Ланки і проживає в Новій Зеландії з 2011 року. Він знаходиться в центрі уваги спецслужб з 2016 року.

«Він був прихильником ідеології Ісламської держави», – сказав Ардерн.

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