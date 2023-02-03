У Туреччині будь-якої миті може статися теракт: ще одна країна попередила своїх туристів

Ще одна країна попередила своїх туристів щодо ризиків відпочинку в Туреччині. Про те, що в Туреччині «у будь-який момент може статися теракт» заявила влада Канади. Країна оновила своє попередження про поїздки до Туреччини та заявила, що «терористична атака може статися будь-якої миті».

В оновленні, випущеному канадською адміністрацією, стверджується, що «після інцидентів зі спалюванням Корану в Європі терористи можуть помститися атакувати туристів у Туреччині». У попередженні, як його цитують канадські ЗМІ, йдеться, що «терористи можуть націлюватися на місця відправлення культу, дипломатичні місії та місця, які часто відвідують іноземці, особливо в Стамбулі та Анкарі». Також у Канаді додали, що Туреччина «перебуває під загрозою як внутрішніх, так і міжнародних терористичних угруповань», а теракти загалом «посилилися на півдні та сході, але раніше також спостерігалися у великих містах».

Також у канадському попередженні було складено список небезпечних місць, куди можуть націлюватися терористи. Виглядає він так:

людні місця;

місця з інтенсивним пішохідним рухом та місцями скупчення іноземців;

комерційні установи;

муніципальні будинки;

зупинки громадського транспорту;

переповнені вулиці;

довгі черги біля туристичних пам’яток;

місця відправлення культу.

Нагадаємо, такі попередження випустили вже близько десятка країн. Після скандалу, коли ультраправий шведський політик датського походження Расмус Палудан спалив Коран перед посольством Туреччини у Швеції, такі країни як США, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина та Швеція випустили попередження про поїздки до Туреччини. Останнім «відзначилося» МЗС Великобританії — у випущеному попередженні йшлося: «Терористи, найімовірніше, спробують вчинити напади в Туреччині. Більшість терористичних атак сталася на південному сході країни, а також в Анкарі та Стамбулі. Існує ймовірність того, що громадяни західних країн можуть стати мішенями або постраждати від нападів, особливо у великих містах. Напади можуть бути невиборчими і відбуватися без попередження, у тому числі в місцях, які відвідують іноземці, торкаючись громадських будівель, релігійних місць, великих заходів або масових скупчень людей». Подробиці читайте на засланні. Зазначимо, що Великобританія – це третій масовий туристичний ринок Туреччини після Німеччини та Росії.

Також, до речі, на території Туреччини закрито частину дипломатичних установ. Точніше, за повідомленнями турецьких ЗМІ, консульства Великобританії, Нідерландів та Німеччини у Стамбулі «тимчасово закриті цього тижня з міркувань безпеки».

До речі, Туреччина у цьому «обміні люб’язностями» не залишилася у боргу. Минулого тижня турецьке МЗС випустило для своїх громадян схоже попередження, закликаючи їх виявляти обережність і зберігати самовладання. «Останнім часом спостерігається сплеск антиісламських, ксенофобських та расистських акцій у різних країнах Європи, а також пропагандистських виступів проти нашої країни з боку груп, пов’язаних із терористичною організацією», — буквально заявило турецьке МЗС. Він заявив про «небезпечні масштаби релігійної нетерпимості та ненависті в Європі», а також про «тривожний рівень, якого досягли там расистські та дискримінаційні рухи».

У результаті турків, які проживають або подорожують у країнах Європи, закликають «дотримуватися обережності, уникати районів, де протести можуть стати більш інтенсивними, зберігати самовладання перед потенційними ксенофобськими і расистськими переслідуваннями і нападами, зв’язуватися з місцевими силами безпеки і тісно стежити за місцевими ЗМІ».