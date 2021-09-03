ГлавнаяНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯТеракт: мужчина ранил шестерых в торговом центре в Новой Зеландии (видео)
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Теракт: мужчина ранил шестерых в торговом центре в Новой Зеландии (видео)

За даними газети New Zealand Herald, це були ножові і вогнепальні поранення.

Глеб Парфененко
Getty Images

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного покупателя на супермаркет в Окленде, Новая Зеландия. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщило радио RNZ.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемый был застрелен сотрудниками правоохранительных органов и умер от полученных ранений. Поступили также сообщения о четырех раненых.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, видно, как покупатели супермаркета предупреждают друг друга о «мужчину с ножом», после чего в магазине раздаются выстрелы, сообщает газета.

Премьер-министр Хасинда Ардерн охарактеризовала инцидент как террористический акт, работу радикального экстремиста.

«Жестокий экстремист совершил террористический акт (…) Это была жестокая атака, которая не имела смысла», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции в Веллингтоне.

Теракт: мужчина ранил шестерых в торговом центре в Новой Зеландии (видео)

Злоумышленник гражданин Шри-Ланки и проживает в Новой Зеландии с 2011 года. Он находится в центре внимания спецслужб с 2016 года.

«Он был сторонником идеологии Исламского государства», — сказал Ардерн.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International