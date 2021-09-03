Теракт: мужчина ранил шестерых в торговом центре в Новой Зеландии (видео)

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного покупателя на супермаркет в Окленде, Новая Зеландия. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщило радио RNZ.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемый был застрелен сотрудниками правоохранительных органов и умер от полученных ранений. Поступили также сообщения о четырех раненых.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, видно, как покупатели супермаркета предупреждают друг друга о «мужчину с ножом», после чего в магазине раздаются выстрелы, сообщает газета.

Премьер-министр Хасинда Ардерн охарактеризовала инцидент как террористический акт, работу радикального экстремиста.

«Жестокий экстремист совершил террористический акт (…) Это была жестокая атака, которая не имела смысла», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции в Веллингтоне.

Злоумышленник гражданин Шри-Ланки и проживает в Новой Зеландии с 2011 года. Он находится в центре внимания спецслужб с 2016 года.

«Он был сторонником идеологии Исламского государства», — сказал Ардерн.