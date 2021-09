Теракт: мужчина ранил шестерых в торговом центре в Новой Зеландии (видео)

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного покупателя на супермаркет в Окленде, Новая Зеландия. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщило радио RNZ.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемый был застрелен сотрудниками правоохранительных органов и умер от полученных ранений. Поступили также сообщения о четырех раненых.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021