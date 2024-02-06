50 Boeing 737 відправлять на доопрацювання через проблему з фюзеляжем

Компанія Boeing повідомила, що виявила дефекти у нових Boeing 737 МАХ, а саме неправильно просвердлені отвори у фюзеляжі.

У компанії заявили про необхідність проведення додаткових робіт, але наголосили, що ці дефекти не загрожують безпеці польотів.

Про дефект бортів спочатку повідомила компанія Spirit AeroSystems, яка постачає фюзеляжі для Boeing. Її фахівці виявили по два нестандартні отвори на 50 фюзеляжах.

Також сьогодні президент авіакомпанії Emirates Тім Кларк зазначив Boeing на значне погіршення якості літаків, згадавши випадок, коли у Boeing-737 MАХ вилетіло вікно та частина фюзеляжу. Він заявив, що вперше відправить своїх інженерів на виробництво Boeing, зазначивши, що у компанії залишився останній шанс на усунення помилок.