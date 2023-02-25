Освенцим, Північне сяйво та Східний експрес: туристи розповіли про головні мрії на 2023 рік

Плани побачити північне сяйво, проїхатись на “Східному експресі” та дослідити норвезькі фіорди очолили топ головних туристичних бажань на 2023 рік.

Як пише Express, всього до вішаліста мандрівників потрапило 40 варіантів відпочинку. У дослідженні брали участь 2000 респондентів.

Дослідження також показало, що 65% дорослих хочуть побачити якнайбільше туристичних локацій у світі, але лише 15% вважають, що їм вдасться відвідати все у своєму списку бажань через високу вартість, відсутність часу або занадто довгого вішаліста. Майже половина опитаних (47%) не любить їздити в ті самі місця, тому що вони так багато хочуть побачити.

Крім того, згідно з опитуванням OnePoll, хороша погода є найважливішим компонентом відпустки мрії для половини опитаних, далі йде знайомство з культурою, природою та історією країни (39%), час у дорозі (35%) і поїздка туди, де ще не були (29%). 19% шукають автентичні враження, 18% – місцеву дику природу, а 17% – їжу та напої за системою “все включено”.

Топ-10 туристичних напрямок у вишлісті туристів на 2023 рік

1. Побачити північне сяйво.

2. Подорож у “Східному експресі”.

3. Вивчення норвезьких фіордів.

4. Проживання у бунгало над водою на Мальдівах.

5. Сафарі в Африці.

6. Поїздка Трасою 66.

7. Прогулянка Великою Китайською стіною.

8. Побачити гору Фудзі у Японії.

9. Спостереження за китами.

10. Побачити Статую Свободи у Нью-Йорку.

Також до списку бажання туристів потрапили купання в Блакитній лагуні в Ісландії, відвідування гробниці Тутанхамона в Єгипті, візит пам’яті в Освенцім, купання з дельфінами, сходження на Мачу-Пікчу, купання слонів у Таїланді, спостереження за айсбергами в Гренландії, і багато іншого.

Як повідомляв DIP, раніше Варшаву визнали найкращим напрямком для подорожей Європою 2023 року, деталі читайте тут.