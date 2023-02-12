Складено рейтинг найінстаграмніших міст світу у 2023 році

Багато людей шукають місце для подорожі не тільки для того, щоб дізнатися щось нове, а ще й з метою зробити гарні фото, які потім можна буде викласти до соціальних мереж. Ми підготували для вас список з восьми міст, які визнано найінстаграмнішими містами у 2023 році.

Як обирали міста для рейтингу

Для того, щоб обрати міста для рейтингу найінстаграмніших міст, фахівці брали за основу рейтинги з tik-toka та Instagram. На жаль, Київ, який потрапляв у цей рейтинг багато разів, зокрема у 2020 році, цьогоріч не входить у список. Натомість у список потрапило декілька європейських столиць.

Всього в рейтинг увійшло 50 міст з усього світу. У нього потрапили міста Європи, Америки, Азії, Африки та Нової Зеландії. Потрапила в цей рейтинг також і польська столиця – Варшава. Нижче ми наводимо 8 міст, які найчастіше згадували в Instagram та tik-tok у 2022 році.

Мілан, Італія

італійське місто Мілан очолило рейтинг найінстаграмніших міст 2023 року. Це місто завжди користувалося популярністю серед туристів і попередній рік не став виключенням. Мілан – це столиця європейського шопінгу. Мільйони модників приїжджають за новими колекціями одягу саме сюди.

Загалом Мілан згадали 22 мільони разів у інстаграмі та 97 мільярдів разів у тік-тоці. Популярність цьому місту придають не тільки живописні пейзажі, а ще й архітектура у готичному стилі.

Варшава, Польща

Польська столиця зайняла 34 місце в рейтингу найінстаграмніших міст. Варшава відома своєю монументальною архітектурою, яка викликає захоплення у туристів. Особливою популярністю користується знаменитий Палац Культури і Науки. Тож кожен любитель історії може відвідати це місто й дізнатися щось нове для себе. Крім того, у Варшаві є багато цікавих місць, які точно варто відвідати кожному туристу.

У 2022 році Варшаву згадали в інстраграмі майже 13 мільйонів разів. Що стосується тік-току, то в цій соціальній мережі було 1,6 мільярдів згадок про столицю Польщі.

Лондон, Англія

Столиця Англії займає 2 місто у рейтингу. Місто здавна славиться своєю архітектурою та пейзажами. Особливою популярністю серед туристів користується знамените колесо The London Eye. Але також місту додають популярності знаменита історична архітектура. Крім того, у Лондоні є багато музеїв, які присвячені історичним постатям, зокрема Музей Шерлока Холмса та Музей воскових фігур Мадам Тюссо.

Станом на 2022 рік Лондон був згаданий 154 мільйони разів у інстаграмі та 54,2 мільярдів разів у тік-току.

Единбург, Шотландія

Столиця Шотландії також потрапила у рейтинг. Единбург займає 33 місце. Це одне з найкрасивіших міст Великої Британії. Місто відоме своїми мальовничими садами та великим середньовічним замком. Також у ньому багато середньовічної готичної архітектури. Крім того, в Единбургу є ряд цікавих музеїв.

За 2022 рік Единбург був згаданий 10 мільйонів разів у інстаграмі. Крім того, столицю Шотландії 1,7 мільярдів разів згадали у тік-току.

Токіо, Японія

Токіо – це одне з найбільших та найвпливовіших міст у світі. Місто є 5 мегаполісом у світі та має величезний вплив на світову економіку. Токіо швидко розвивається та має надзвичайно швидкий темп життя. Тим не менш, не дивлячись на швидкі темпи розвитку, місту вдається зберегти свою історичну спадщину.

Токіо займає 14 місце у рейтингу найінстаграмніших міст. У 2022 році його було згадано 60 мільйонів разів у інстаграмі та 11 мільярдів разів у тік-току.

Дублін, Ірландія

Ірландія, зокрема Дублін, дуже приваблює студентів зі всього світу. Цю країну називають Смарагдовим островом, оскільки місцева рослинність має дуже насичений колір завдяки особливому клімату. Також, історично склалося, що в Ірландії відсутні токсичні виробництва.

Дублін приваблює туристів своїми пейзажами та архітектурою. Крім того, у цьому місті є можливість безкоштовного відвідування абсолютно всіх музеїв. І це не залежить від дня відвідування. Також у Дубліні знаходиться другий за величиною парк у світі – Фенікс-Парк. Своїми розмірами він поступається лише Центральному парку в США.

Дублін займає 20 місце у рейтингу. У 2022 році він отримав 13,5 мільйонів згадок у інстаграмі та 4,5 мільярди згадок у тік-току.

Прага, Чехія

Якщо ви не хочете виїжджати далеко за межі Польщі, то радимо вам відвідати столицю Чехії – Прагу. Це місто відомо своїми будівлями у футуристичному стилі, броварнями та наявністю найвужчої вулиці, ширина якої всього 70 сантиметрів. На цій вулиці навіть є світлофор, адже пересуватися нею удвох неможливо, тож ви не зможете розійтися з пішоходом, який буде йти у протилежному напрямку.

Прага займає 30 місце в рейтингу. У 2022 році місто було згадано 18 мільйонів разів у інстаграмі та 1,8 мільярдів разів у тік-току.

Сеул, Південна Корея

Сеул – це найбільше за територією та найбільше комерційне місто Південної Кореї. Крім того, воно входит у десять найбільш населених міст світу. В цьому місті можна знайти дуже багато готелів, адже згідно з корейськими традиціями, молоді хлопці не можуть приводити дівчат додому до вступу в шлюб. Але місто цікаве не тільки цим.

У Сеулі знаходиться найбільший у світі міст-фонтан Панпхо. Крім того, у цьому місті зовсім нема бродячих тварин. Також, це місто є одним з найдорожчих міст у світі для проживання.

У рейтингу найінстаграмніших міст Сеул займає 15 місце. У 2022 році місто згадали 21 мільйон разів у інстаграмі та 8 мільйонів разів у тік-току.