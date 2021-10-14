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НОРВЕГІЯ

Норвегія: Чоловік стріляв в людей з лука. Поліція оприлюднила нову інформацію

Євгеній Подольський

У норвезькому місті Конгсберг, приблизно в 80 км від Осло, 37-річний датчанин з лука вбив п’ятьох людей і поранив двох.

Цитований щоденною газетою “Dagbladet” Оейвінд Аас з норвезької поліції сказав, що “о 18:13 ми отримали повідомлення від кількох людей про те, що у когось є зброя”.

Висновки поліції

– Більш пізні результати показують, що перевірки проходили по великій території Конгсберг, і стрілянина велася в різних місцях, – повідомила поліція. У свою чергу, ЗМІ повідомляють, що атака повинна була відбутися в тому числі на території продуктового магазину Coop.

Глава місцевої поліції додав, що «по ходу подій природно судити, чи був це теракт». Згідно з інформацією, затриманий підозрюваний повинен був діяти поодинці.

Він також додав, що під час затримання нападнику «протистояла» поліція. Однак подробиць він не пояснив.

У свою чергу, адвокат затриманого Фредрік Нойман в ефірі громадського телебачення NRK заявив, що «підозрюваний співпрацює з поліцією, він надає детальну інформацію про подію».

Свідки

Хансін – жінка, яка була свідком подій. В інтерв’ю TV2 вона сказала, що, перебуваючи на вулиці, вона почула шум і побачила жінку що ховається, а також «чоловіка за рогом зі стрілами в сагайдаку на плечі і з луком в руці».

– Потім я побачила, як люди біжать рятувати свої життя. Одна з них була жінка, яка тримала дитину за руку, – додала вона.

Зловмисник

Телебачення повідомило, що нападник також був озброєний ножем і «іншою зброєю». За даними TV2, вбивця має “історію хвороби”.

Чоловік, затриманий поліцією, підозрюється у вбивстві п’яти осіб і поранення двох пострілом з лука. Місцеві медичні служби повідомили, що одним з двох поранених був поліцейський, який прибув в неробочий час в магазин, куди зловмисник увійшов. Обидва постраждалих госпіталізовані в реанімацію. Їхньому життю нічого не загрожує.

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