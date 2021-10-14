Норвегия: Человек стрелял в людей из лука. Полиция обнародовала новую информацию

В норвежском городе Конгсберг, примерно в 80 км от Осло, 37-летний датчанин с луком убил пять человек и ранил двух. Глава местной полиции заявил, что «по ходу событий естественно судить, был ли это теракт».

Цитируемый ежедневной газетой «Dagbladet» Оейвинд Аас из норвежской полиции сказал, что «в 18:13 мы получили сообщения от нескольких человек о том, что у кого-то есть оружие».

Выводы полиции

— Более поздние результаты показывают, что проверки проходили по большой территории Конгсберга, и стрельба велась в разных местах, — сообщила полиция. В свою очередь, СМИ сообщают, что атака должна была произойти в том числе на территории продуктового магазина Coop.

Глава местной полиции добавил, что « по ходу событий естественно судить, был ли это теракт». Согласно информации, задержанный подозреваемый должен был действовать в одиночку.

Он также добавил, что во время задержания нападавшему «противостояла» полиция. Однако подробностей он не пояснил.

В свою очередь, адвокат задержанного Фредрик Нойман в эфире общественного телевидения NRK заявил, что « подозреваемый сотрудничает с полицией, он предоставляет подробную информацию о происшествии».

Свидетели

Хансин — женщина, которая была свидетельницей событий. В интервью TV2 она сказала, что, находясь на улице, она услышала шум и увидела прячущуюся женщину, а также «мужчину за углом со стрелами в колчане на плече и с луком в руке».

— Потом я увидел, как люди бегут спасать свои жизни. Одна из них была женщина, которая держала ребенка за руку, — добавила она.

Злоумышленник

Телевидение сообщило, что нападавший также был вооружен ножом и «другим оружием». По данным TV2, убийца имеет «историю болезни».

Мужчина, задержанный полицией, подозревается в убийстве пяти человек и ранении двоих выстрелом из лука. Местные медицинские службы сообщили, что одним из двух раненых был полицейский, прибывший в нерабочее время в магазин, куда злоумышленник вошел с поклоном. Оба пострадавших госпитализированы в реанимацию. Их жизни ничего не угрожает.