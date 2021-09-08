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Samsung і Deutsche Telekom розробляють екологічний смартфон 5G

Гліб Парфененко
Samsung і Deutsche Telekom розробляють екологічний смартфон 5G

Компанія Samsung Electronics Co. підписала угоду про партнерство з німецьким телекомунікаційним гігантом Deutsche Telekom AG з розробки екологічно безпечного смартфона 5G, повідомили в середу представники компанії.

За словами представників фірм, її стратегічне партнерство з метою сталого розвитку було підписано під час Mobile World Congress (MWC). Угода передбачає співпрацю в розробці «зеленого смартфона», який легко ремонтувати і оснащений знімним акумулятором. Очікується, що він буде запущений до кінця 2022 року.

Обидві сторони також домовилися об’єднати зусилля для збільшення термінів використання смартфонів. У жовтні вони запустять розширену програму утилізації смартфонів.

Samsung, найбільший в світі виробник смартфонів, вже реалізував аналогічну програму з Deutsche Telekom в Німеччині і Польщі, де вони купували колишні у вживанні телефони і реставрували їх.

Обидві компанії заявили, що також розробляють програму компенсації витрат, понесених при переробці мобільних пристроїв. Це може включати пожертвування неурядовим організаціям у разі продажу пристрою.

Глава Samsung з маркетингу мобільних комунікацій Стефані Чой заявила, що Samsung і Deutsche Telekom вважають, що інновації та стабільність не виключають один одного і разом вони будуть просувати більш стійкі бізнес-моделі для всієї індустрії інформаційних технологій і комунікацій (ІКТ).

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