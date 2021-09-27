У мережу “злили” зовнішній вигляд Samsung Galaxy S22 до презентації

Базова модель флагманської лінії смартфонів Samsung Galaxy S22 отримає оновлений дизайн у 2022 році. Високоякісні візуалізації публікує інсайдер @OnLeaks.

Дизайн Galaxy S22 стане еволюційним розвитком поточної лінії – масивний кам’яний блок, фронтальна камера вбудована в екран, і сам дисплей AMOLED будуть приблизно рівні діагоналі S21.

Платформу смартфона називають необ’явленим 5-нм процесором Exynos. Цілком можливо, що версії для певних ринків отримають платформу Snapdragon. Модуль камери буде включати три датчики: 50, 12 і 12 Мп.

Презентація Samsung Galaxy S22 відбудеться у першому кварталі 2022 року; в той же час смартфон надійде у продаж.