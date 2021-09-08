ГлавнаяГЕРМАНИЯSamsung и Deutsche Telekom разрабатывают экологический смартфон 5G
ГЕРМАНИЯНаука

Samsung и Deutsche Telekom разрабатывают экологический смартфон 5G

Глеб Парфененко
Samsung и Deutsche Telekom разрабатывают экологический смартфон 5G

Компания Samsung Electronics Co. подписала соглашение о партнерстве с немецким телекоммуникационным гигантом Deutsche Telekom AG по разработке экологически безопасного смартфона 5G, сообщили в среду представители компании.

По словам представителей фирм, ее стратегическое партнерство в целях устойчивого развития было подписано во время Mobile World Congress (MWC). Соглашение предусматривает сотрудничество в разработке «зеленого смартфона», который легко ремонтировать и оснащен съемным аккумулятором. Ожидается, что он будет запущен до конца 2022 года.

Обе стороны также договорились объединить усилия для увеличения сроков использования смартфонов. В октябре они запустят расширенную программу утилизации смартфонов.

Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов, уже реализовал аналогичную программу с Deutsche Telekom в Германии и Польше, где они покупали бывшие в употреблении телефоны и реставрировали их.

Обе компании заявили, что также разрабатывают программу компенсации расходов, понесенных при переработке мобильных устройств. Это может включать пожертвования неправительственным организациям в случае продажи устройства.

Глава Samsung по маркетингу мобильных коммуникаций Стефани Чой заявила, что Samsung и Deutsche Telekom считают, что инновации и стабильность не исключают друг друга и вместе они будут продвигать более устойчивые бизнес-модели для всей индустрии информационных технологий и коммуникаций (ИКТ).

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанБлижний Востокпожарвакцинапандемия

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International