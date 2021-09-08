Samsung и Deutsche Telekom разрабатывают экологический смартфон 5G

Компания Samsung Electronics Co. подписала соглашение о партнерстве с немецким телекоммуникационным гигантом Deutsche Telekom AG по разработке экологически безопасного смартфона 5G, сообщили в среду представители компании.

По словам представителей фирм, ее стратегическое партнерство в целях устойчивого развития было подписано во время Mobile World Congress (MWC). Соглашение предусматривает сотрудничество в разработке «зеленого смартфона», который легко ремонтировать и оснащен съемным аккумулятором. Ожидается, что он будет запущен до конца 2022 года.

Обе стороны также договорились объединить усилия для увеличения сроков использования смартфонов. В октябре они запустят расширенную программу утилизации смартфонов.

Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов, уже реализовал аналогичную программу с Deutsche Telekom в Германии и Польше, где они покупали бывшие в употреблении телефоны и реставрировали их.

Обе компании заявили, что также разрабатывают программу компенсации расходов, понесенных при переработке мобильных устройств. Это может включать пожертвования неправительственным организациям в случае продажи устройства.

Глава Samsung по маркетингу мобильных коммуникаций Стефани Чой заявила, что Samsung и Deutsche Telekom считают, что инновации и стабильность не исключают друг друга и вместе они будут продвигать более устойчивые бизнес-модели для всей индустрии информационных технологий и коммуникаций (ИКТ).