Національний центр безпеки Міністерства оборони Литви випустив лякаючий звіт, що стосується китайських телефонів, що продаються в Євросоюзі. Фахівці ретельно вивчили три моделі: Huаwеі P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G і OnePlus 8T 5G. І вони виявили чотири “значних” ризиків в двох з них – у компаній Huawei і Xiaomi.

На підставі отриманих даних департамент рекомендує громадянам Литви утилізувати свої китайські телефони.

Що показує розслідування?

Два з них стосуються додатків, які встановлені на телефони, один з них стосується безпеки особистих даних користувачів, а другий – порушення свободи слова. Три з них виявлені в моделі Xiaomi і одна – в моделі Huawei. У моделі OnePlus вразливостей не виявлено.

Уважно вивчаючи HuаwеіP40, експерти виявили, що AppGallery, офіційний магазин додатків, який користувачі змушені використовувати через відсутність Gооglе Рlау Store, автоматично перенаправляє пошук на сторонні магазини додатків, коли додаток яке ви шукайте, не доступний. Деякі з додатків в цих магазинах розпізнаються антивірусними програмами як проблемні: заражені вірусами або шкідливим ПЗ.

Друга проблема зачіпає інтернет-браузер Мі Вrоwѕеr на пристроях Xiaomi. В додаток до використання Gооglе Analytics, як і в інших браузерах, він так само має вбудоване програмне забезпечення Chinese Sensor Data, який збирає і періодично відправляє дані по 61 функціях, пов’язані з тим, як користувач використовує пристрій. Ці дані відправляються на сервер Xiaomi за межами Європейського Союзу, що є порушенням GDPR.

“Пристрої Xiaomi не цензурують дані”, – цитує BBC представника компанії. І додав, що ĸомпанія дотримується вимог GDPR.

Компанія Huawei повідомила британському ЗМІ, що вона дотримується законів і правил в країнах, в яких працює, і приділяє першочергову увагу конфіденційності та секретності. Представник виробника також повідомив, що телефон дійсно перевіряє безпеку додатків.

Існує ще одна проблема з пристроями Xiaomi: можливість того, що контент, що переглядається і створюваний на телефоні, може піддаватися цензурі. Багато додатків, включаючи Mi Вrоwѕеr, періодично завантажують списки заборонених ключових слів. Якщо контент, який користувач завантажує з інтернету, включає будь-який з них, завантаження блокується.

На момент розслідування в список увійшли 449 слів і ĸомбінацій на китайській мові, в тому числі пов’язаних з Тибетом, Тайванем, демократичними рухами та ін. Ця функція виключена в моделях, що продаються в країні, але все ж доступна і може бути віддалено активована і доповнена в будь-який час без дозволу користувача.

Проблема конфіденційності знову стосується Xiaomi, зокрема на вбудований хмарний сервіс. Для його активації потрібно відправка SMS, зміст яких зашифровано, і не можна точно сказати, які дані відправляє телефон.

“Наша рекомендація полягає в тому, щоб люди не купували нові китайські телефони і якомога швидше позбувалися від уже куплених смартфонів”, – сказав заступник міністра оборони Маргиріс Абукявічус.