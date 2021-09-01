Всесвітня конвенція 5G 2021 відкрилася в Пекіні (Фото)

Всесвітня конвенція 5G 2021 відкрилася у вівторок в Пекіні, в якій взяли участь більше 1500 галузевих експертів, учених і підприємців з 20 країн онлайн та офлайн.

Конференція під назвою «5G + для всіх» спрямована на спільне створення цифрових інфраструктур, сприяння промисловому співробітництву, а також сприяння міжнародному співробітництву, співпраці в виробничих ланцюжках та інновацій в області 5G.

Триденний захід включає форуми, виставки та конкурс дизайну додатків на базі 5G. Вісім з 11 форумів присвячені програмам 5G в галузі промислового інтернету, скорочення викидів вуглецю, охорони здоров’я, освіти, зимових Олімпійських ігор 2022 року і засобів масової інформації.

World 5G Convention – це перша в світі міжнародна конференція в області 5G. Перше видання цього заходу пройшло в Пекіні в 2019 році.

Джерело: xinhuanet