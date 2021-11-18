Авіатори попередили, що 5G може призвести до катастрофи літака

Використання 5G у літаках може призвести до величезних проблем з безпекою польотів, оскільки мобільний зв’язок пошкодить захисне обладнання повітряного судна і, як наслідок, спричинить авіакатастрофу. Про це повідомили авіаційні експерти із Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Раніше цього тижня фахівці пояснили, що мобільний зв’язок нового покоління може сприяти «несправності безпекового обладнання». У бюлетені, опублікованому цього місяця, вони попередили виробників, операторів та пілотів про те, що можуть знадобитися додаткові дії для усунення потенційних перешкод у чутливій електроніці літака, викликаних розгортанням 5G.

Хоча FAA заявило, що «ще не було підтверджених повідомлень про шкідливі перешкоди через операції бездротового широкосмугового зв’язку на міжнародному рівні», проте експерти додали, що «слід бути готовими до можливості того, що перешкоди від передавачів 5G та інших технологій можуть призвести до збоям у роботі певного обладнання безпеки, що вимагатиме від персоналу вжиття заходів щодо пом’якшення наслідків, які можуть вплинути на польотні операції».

Уточнювалося, що 5G може призвести до «погіршення можливостей систем безпеки та іншого обладнання, які залежать від радіовисотомірів, особливо під час польотів на малих висотах». Експерти закликали пілотів нагадувати туристам, щоб вони переводили телефони в режим польоту при використанні 5G або зовсім вимикали їх.

Також у листі, надісланому до Білого дому, Boeing Co, Airbus SE, авіакомпанії США та пілоти заявили, що вони хочуть поговорити з адміністрацією Байдена та Федеральною комісією зв’язку (FCC), «щоб допомогти авіаційній та телекомунікаційній промисловості досягти прийнятних заходів щодо пом’якшення наслідків ».

За даними Радіотехнічної комісії з аеронавтики (RTCA), яка консультує FAA, операції 5G у діапазоні частот 3.7 – 3.98 ГГц можуть створювати перешкоди для радіолокаційних висотомірів літаків, які використовують частоту 4.2 – 4.4 ГГц. У доповіді було зазначено, що це може вплинути на роботу авіації на літаках як у США, так і в усьому світі, з потенційними «катастрофічними збоями, що призводять до численних смертельних випадків, без належних заходів щодо пом’якшення наслідків».

«Результати, подані в цьому звіті, свідчать про серйозний ризик того, що телекомунікаційні системи 5G в діапазоні 3.7–3.98 ГГц створюватимуть шкідливі перешкоди для радіолокаційних висотомірів на всіх типах цивільних повітряних суден, включаючи комерційні транспортні літаки; літаки ділової, регіональної та авіації загального призначення; а також гелікоптери транспортної та авіації загального призначення. Тому відмови цих датчиків можуть призвести до інцидентів із катастрофічними результатами», – було зазначено у звіті.

Проте торгова група CTIA заявила, що мережі 5G можуть безпечно використовувати спектр C-діапазону, «не створюючи шкідливих перешкод для авіаційного обладнання», і послалася численні активні мережі 5G, які використовують цей діапазон у 40 країнах.