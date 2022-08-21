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Починається переселення мільйонів німецьких пенсіонерів до турецької Анталії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Починається переселення мільйонів німецьких пенсіонерів до турецької Анталії

150 мільйонів — така потенційна кількість європейських пенсіонерів, які на думку експертів туризму можуть переселитися цієї зими до курортної провінції Анталії та її околиці, повідомив CNNturk. “Жити в Європі дорожче, ніж відпочивати в Анталії”, – заявили представники турсектору, зазначивши, що відпочинок у Туреччині коштуватиме в середньому всього 21 євро на день. По суті, через зростаючу вартість життя велике переселення вже почалося. Наприклад, німці — основне джерело туристів цього літнього сезону в Туреччині — масово купують зимові путівки за цінами раннього бронювання вже з середини липня.

Анталія, яка є одним із найважливіших напрямів туризму в Туреччині, вже почала будувати свої плани щодо зимового туризму. Професіонали туризму, які вибрали близько 150 мільйонів пенсіонерів, які проживають в Європі, як цільовий ринок, вважають, що вартість життя, що швидко зростає, в Європі прокладе шлях для зимового туризму в Анталії. Так, 30-річний турист і керівник робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз, який підготував спеціальне дослідження з цього питання, підкреслив, що ціни на енергоносії, що швидко зростають, в Європі змусять пенсіонерів переїхати.

Наведемо витяг з дослідження експерта: «Згідно з останніми спостереженнями, у Німеччині порівняно з минулим роком природний газ зріс на 95 відсотків, бензин — на 35 відсотків, електрика — на 15 відсотків, їжа та напої — на 20 відсотків. За даними Федерального агентства споживачів Бранденбурга, цього року сім’ям з двома дітьми доведеться заплатити на 3’461 євро більше за бензин, природний газ, електрику та напої, ніж торік (європейцям що працюють з дітьми шкільного віку виїхати на зиму важче, ніж пенсіонерам). Поки що це так.

У Німеччині є загальне правило домашнього бюджету: 50-30-20. Відповідно, 50% витрат припадає на будинок, проживання, автомобіль, харчування, опалення, житло, 30% – на дозвілля, книги, спорт, розваги та особисті витрати, а 20% – на кредити, заощадження та різні страхові поліси. Отже, основні витрати пов’язані з будинком та житлом. Пенсіонер, який добре це знає, хоче уникнути цього похмурого періоду. Зараз все, що в них у голові, це втекти на кілька місяців у сонячні краї, щоб уникнути зростаючих витрат».

За словами аналітика, поки пенсіонери придивлялися до ідеї переїзду і чекали на тригерну подію, турфірми вже вирішили, що зимівлі європейців у Туреччині — бути: «Пакети відпочинку на довгострокове проживання були завжди, але цього року попит на них очікується великий у зв’язку з обставинами. Турфірми ще кілька місяців тому дали сигнал європейським пенсіонерам про привабливість переїзду на зимівлю до теплих країв, запропонувавши привабливі ціни. Наприклад, Анталія вигідно відрізняється від своїх конкурентів пакетом довгострокового розміщення: вибір готелів від 3 до 5 зірок, варіанти харчування «сніданок» чи «все включено», легкий доступ із Європи, інфраструктура охорони здоров’я та привабливі ціни виділяють Анталію серед конкурентів».

Фахівець навів приклад цін. Наприклад, 4-зірковий готель на популярному курорті Кумкою, розташованому за 3 км від Сіде та за 65 км від Анталії, турист заплатить за себе 1209 євро. У пакет увійде 56 ночей проживання в період з 15 листопада 2022 по 10 січня 2023 року та отримає такі послуги: авіаквитки за маршрутом Німеччина — Анталія — Німеччина, проживання за системою «все включено», квитки на поїзд до аеропорту Німеччини, трансфер з аеропорту Анталії в готель. Таким чином щоденні витрати туриста в Анталії становитимуть лише 21 євро, включаючи харчування, питво та проживання.

«Якщо він проведе той самий період у себе вдома, то на 21 євро на день йому не прожити, особливо взимку. Крім того, в дощові берлінські дні Анталія набагато привабливіша, ніж закривати вентилі та кутавшись в ковдру в очікуванні, доки пройде зима. Таким чином, картина вже зрозуміла: жити в Європі цієї зими дорожче, ніж відпочивати в Анталії», – пояснив Реджеп Явуз.

Крім того, він зазначив, що пропозиції, які пропонують Анталія, варіюються в залежності від готелю та послуг. Наприклад, зимівля у 3-зірковому готелі обійдеться дешевше – за 56 днів турист заплатить 511 євро, а в ультра-розкішному 5-зірковому готелі – 9’892 євро. Загалом європейським пенсіонерам курортна провінція запропонувала 152 готелі та 50 тисяч місць на будь-який гаманець.

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