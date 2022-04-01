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Німеччина відправляє бронетранспортери до України

Гліб Парфененко
Німеччина відправляє бронетранспортери до України

Німеччина схвалила постачання Україні кількох десятків бойових машин піхоти (БМП), які спочатку належали армії колишньої комуністичної НДР, повідомляє Reuters, зазначаючи, що це відбувається на тлі критики, що Берлін не спрямовує Києву достатньо військової допомоги.

Берлін дав добро на постачання до Києва чеською компанією 56 бронетранспортерів PbV-501, повідомив у п’ятницю представник Міноборони.

PbV-501
PbV-501

Він відповідав на прохання підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що в Україну мають бути доставлені 58 автомобілів, озброєних гарматами та кулеметами.

Берлін передав БМП Швеції наприкінці 1990-х років, яка пізніше продала їхній чеській компанії, яка тепер прагне продати їх Києву, повідомила газета Welt am Sonntag.

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