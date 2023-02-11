Туристи заселилися в найжахливіший готель Шарм-ель-Шейха і були здивовані

Туристи, які запевнили, що їм потрібне лише сонце та море, купивши тур до «жахливішого готелю» Шарм-ель-Шейха в Єгипті, залишилися здивовані готелем та відпочинком на курорті. Історію своїх туристів розповіла турагент у своєму блозі.

Йдеться про п’ятизірковий готель Raouf Hotels International, проживання в якому коштує дешевше, ніж у тризіркових готелях. Як зазначила автор, хороші відгуки про нього знайти складно і загальний рейтинг у нього поганий, але за вартістю він «попереду всієї планети», а значить, майже завжди на перших рядках у системній видачі у туроператорів.

«Зрозуміло, що на хороше чекати не доводиться…», — констатувала вона і додала, що туристи все одно зважилися на бронювання саме в цей готель, їм дуже хотілося до моря. «Отже, заселилися в готель туристи і жаху не знайшли: все досить пристойно і чисто, постільна білизна і рушники, сантехніка нова, по харчуванню теж нормально їсти м’ясо і курка з овочами. Мінуси є звісно… поки що з недоліків — це лише море та недолік розеток у номері», — розповіла менеджер турфірми.

При цьому повідомила, що хоча нічого катастрофічного з мандрівниками в готелі не сталося, вона як професіонал сама цей готель туристам не пропонуватиме, т.к. до Єгипту їдуть переважно за морем, якого тут немає». Резюмуючи, вона порадила замість поганої “п’ятірки” бронювати “трійку”, але з гарною інфраструктурою поблизу.