Найбільший туроператор у світі назвав термін, коли все прийде у норму і можна буде повноцінно подорожувати

Попереду у туріндустрії та туристів ще два важкі роки, проте можна сподіватися, що до 2025 року все прийде в норму і можна буде нормально повноцінно подорожувати по всьому світу. Хоча більшість чинників, що впливають на туристичний сектор, у розвитку непередбачувані, туріндустрія довела свою живучість під час ковіда, і загальні перспективи дозволяють розраховувати на краще, навіть незважаючи на енергетичну кризу по всьому світу та фактор України. Про це заявив, виступаючи перед 400 учасниками Конгресу Travel Talk в Анталії, Себастьян Ебель, генеральний директор TUI Group – найбільшого туроператора у світі.

“Такого швидкого відновлення туризму, який був у квітні-травні, ніхто не очікував”, – заявив він, оцінюючи перспективи індустрії туризму. При цьому, за прогнозами експерта, попереду ще два важкі роки для туристичного сектора, причому основні фактори, які впливатимуть на туризм, непередбачувані — це інфляція, доходи населення, а також політична ситуація — насамперед фактор України та Тайваню.

Глава найбільшого туроператора також заявив, що TUI «націлений на прибуткове зростання», проте туроператор «уважно дивитиметься, як зростатиме попит на відпочинок у Європі». Також він не забув згадати, що «санкційний» російський головний акціонер туроператора – мільярдер Олексій Мордашов, «більше не має жодного впливу в компанії», проте визнав, що той за останні 10 років він «дуже сильно підтримував TUI».