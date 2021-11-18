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Морські круїзи рекомендовано повністю заборонити

Гліб Парфененко
Морські круїзи рекомендовано повністю заборонити

Настійна рекомендація повністю заборонити морські круїзи від Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. Причиною жорсткого рішення стала напружена ситуація з коронавірусом навіть серед вакцинованих. Про це повідомили німецькі ЗМІ.

Незважаючи на те, що круїзним компаніям вдалося вивести більшу частину свого флоту в море, дотримуючись детальних протоколів гігієни або турів, в яких можуть брати участь тільки щеплені туристи, Міністерство закордонних справ Німеччини вирішило відпустку на круїзних судах ризикованою, навіть для пасажирів з антиковідними щепленнями.

Наприклад, серед німецьких туристів популярні трансатлантичні круїзи. Наприклад, круїз тривалістю 21 день із порту Гамбурга до порту Буенос-Айреса, або 11-денний круїз із Німеччини по Західній та Південній Європі – через Великобританію, Францію, Іспанію, Португалію та Італію.

Але у зв’язку з тим, що практично всі країни світу, як і раніше, страждають від пандемії Covid 19, подорожі та прикордонний рух можуть сприяти швидшому поширенню вірусу корони в Німеччині та появі нових осередків інфекції.

Відомство заявило, що у разі спалаху на кораблі влада іноземних країн може помістити судно до карантину, «тому морські круїзи не рекомендуються».

З іншого боку, попередження Німеччини про подорожі не поширюється на круїзи річками Європи та Шенгенської зони або круїзи, які відправляються з портів Німеччини і повертаються до Німеччини без зупинки в іншому порту.

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