Морские круизы рекомендуется полностью запретить

Настоятельная рекомендация полностью запретить морские круизы от Федерального Министерства иностранных дел Германии. Причиной жесткого решения стала напряженная ситуация с коронавирусом даже среди вакцинированных. Об этом сообщили германские СМИ.

Несмотря на то, что круизным компаниям удалось вывести большую часть своего флота в море, следуя детальным протоколам гигиены или туров, в которых могут участвовать только привитые туристы, Министерство иностранных дел Германии решило отпуск на круизных судах рискованным, даже для пассажиров с антиковидными прививками.

К примеру, среди немецких туристов популярны трансатлантические круизы. К примеру, круиз продолжительностью 21 день из порта Гамбурга в порт Буэнос-Айреса, или 11-дневный круиз из Германии по Западной и Южной Европе – через Великобританию, Францию, Испанию, Португалию и Италию.

Но в связи с тем, что практически все страны мира по-прежнему страдают пандемией Covid 19, путешествия и пограничное движение могут способствовать более быстрому распространению вируса короны в Германии и появлению новых очагов инфекции.

Ведомство заявило, что в случае вспышки на корабле власти иностранных стран могут поместить судно в карантин, «поэтому морские круизы не рекомендуются».

С другой стороны, предупреждение Германии о путешествиях не распространяется на круизы по рекам Европы и Шенгенской зоне или круизы, которые отправляются из портов Германии и возвращаются в Германию без остановки в другом порту.