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У США пасажир “відключив” стюардесу та зірвав рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажир

“Несамовитий” пасажир на рейсі Маямі — Нью-Йорк напав на бортпровідницю, внаслідок чого вона знепритомніла, передає The Messenger.

Згідно з інформацією видання, члени екіпажу попросили чоловіка, який увійшов до літака, повернутися до зони вильоту. Розлючений пасажир накинувся на одну з бортпровідниць та “відключив” її.

“Ми намагалися висадити неосудного чоловіка, але він розлютився і вдарив нашого бортпровідника, внаслідок чого вона знепритомніла. Це дуже серйозно. Зараз вона лежить на підлозі”, – заявив пілот гучним зв’язком і попросив пасажирів повернутися в гейт.

Бешкетника затримали до з’ясування обставин події.

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