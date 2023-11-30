У США пасажир “відключив” стюардесу та зірвав рейс

“Несамовитий” пасажир на рейсі Маямі — Нью-Йорк напав на бортпровідницю, внаслідок чого вона знепритомніла, передає The Messenger.

Згідно з інформацією видання, члени екіпажу попросили чоловіка, який увійшов до літака, повернутися до зони вильоту. Розлючений пасажир накинувся на одну з бортпровідниць та “відключив” її.

“Ми намагалися висадити неосудного чоловіка, але він розлютився і вдарив нашого бортпровідника, внаслідок чого вона знепритомніла. Це дуже серйозно. Зараз вона лежить на підлозі”, – заявив пілот гучним зв’язком і попросив пасажирів повернутися в гейт.

Бешкетника затримали до з’ясування обставин події.