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НігеріяТуризм

Чоловік вижив, пролежавши на дні океану протягом 60 годин

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чоловік вижив, пролежавши на дні океану протягом 60 годин

Зазнати краху на кораблі – страшний сон будь-якого мореплавця. Шанси врятуватися мінімальні, особливо якщо аварія застала тебе у невідповідному місці. Однак іноді саме невідповідне місце може врятувати тобі життя.

Харрісон Окене – корабельний кухар із Нігерії. Він любить свою роботу, обожнює океан, але одного разу улюблені речі ледь його не занапастили. Харрісон працював на буксирному катері, який виконував свої завдання біля кордонів Нігерії. Одного дня катер виконував свою роботу в досить складних погодних умовах, що призвело до трагедії.

У борт катера вдарила сильна хвиля, яка перевернула судно. У цей час Харрісон тільки прокинувся і перебував у туалеті. Почувши шум, усвідомивши, що відбувається трагедія, він спробував втекти від бурхливих хвиль, врятуватися серед кают і випадково опинився в офіцерському туалеті. Це і стало його спасінням.

Судно пішло на дно (30 метрів глибини), однак у туалеті утворилася повітряна кишеня, тож кухар хоч і стояв майже весь у воді, проте міг дихати. У нього не було з собою їжі, тільки пляшка Коли і кілька ліхтариків. Також він не міг самостійно виплисти на поверхню — декомпресійна хвороба не дала йому цього зробити. Та й що робити на поверхні океану у шторм? Молитись?

Кухареві нічого не залишалося, крім як терпляче чекати, коли в нього закінчиться кисень. Так він прожив 60 довгих годин свого життя. З пляшкою кока-коли і ліхтариками, які не давали йому збожеволіти у повній темряві.

На третій день він почув дивний стукіт. Наче хтось плавав кораблем. Він подумав, що це акули, проте швидко зрозумів, що припливли аквалангісти, щоби забрати тіла загиблих. І яке ж було їхнє здивування, коли Харрісон торкнувся одного з аквалангістів і дав їм зрозуміти, що живий.

Кухарі почали транспортувати на поверхню. Це було непросто через декомпресійну хворобу і тривале перебування на дні, але, за словами Харрісона, це була не головна небезпека, що на нього чекала.

Всупереч поширеній думці, у замкнутих просторах люди помирають не від нестачі кисню, а від надлишку вуглекислого газу. Висока концентрація газу вбиває людину досить швидко. І Харрісон був у критичної точки. Ще кілька годин, і він, напевно, загинув би.

З моменту аварії минуло кілька років. Чим займається кухар, якого мало не занапастив океан? Він став аквалангістом і заявляє, що так любить море, що ніколи не відмовиться від роботи в океані навіть під страхом смерті.

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