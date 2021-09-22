У Нідерландах затримано співробітника клініки який продавав підроблені сертифікати вакцинації

Голландська поліція затримала співробітника муніципальної клініки GGD в Утрехті, який продавав підроблені сертифікати про вакцинації проти Covid-19. За повідомленнями ЗМІ, підробки можна купити в Інтернеті; вони коштують від 150 до 1000 євро.

Щоденна «NRC» повідомляє про групу з сотень людей в месенджері Telegram, який завдяки «контактам в GGD» пропонує на продаж готові документи.

Штаб-квартира муніципальних клінік GGD GHOR вже деякий час попереджає про те, що в Інтернеті є пропозиції з продажу підроблених довідок про вакцинацію проти коронавируса.

«Минулого тижня було звільнено близько дюжини співробітників клінік, причетних до незаконних дій», – йдеться в повідомленні GGD GHOR. За даними «NRC», загадкове повідомлення міських поліклінік пов’язано з тим, що в даний час ведеться поліцейське розслідування, і заради розслідування не розголошується ніяка додаткова інформація.