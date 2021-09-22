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НИДЕРЛАНДЫ

В Нидерландах задержан сотрудник клиники который продавал сертификаты о вакцинации

Евгений Подольский

Голландская полиция задержала сотрудника муниципальной клиники GGD в Утрехте, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19. По сообщениям СМИ, подделки можно купить в Интернете; они стоят от 150 до 1000 евро.

Ежедневная «NRC» сообщает о группе из сотен человек в мессенджере Telegram, который благодаря «контактам в GGD» предлагает на продажу готовые документы.

Штаб-квартира муниципальных клиник GGD GHOR уже некоторое время предупреждает о том, что в Интернете есть предложения о продаже поддельных справок о вакцинации против коронавируса.

«На прошлой неделе были уволены около дюжины сотрудников клиник, причастных к незаконным действиям», — говорится в сообщении GGD GHOR. По данным «NRC», загадочное сообщение городских поликлиник связано с тем, что в настоящее время ведется полицейское расследование, и ради расследования не разглашается никакая дополнительная информация.

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