Перша у світі авіакомпанія запускає рейси “тільки для дорослих”: що там буде

Діти часто стають причиною гучних сварок у літаках, і авіакомпанія Corendon, здається, знайшла ідеальний спосіб уникнути цього. З листопада 2023 року перевізник першим у світі запровадить ексклюзивні зони “тільки для дорослих” на своїх авіарейсах Амстердам – Кюрасао.

Зона “тільки для дорослих” буде фізично відокремлена від решти літака за допомогою стін та штор. Сюди пускатимуть лише осіб віком від 16 років. Звичайний квиток для одного в такій зоні коштуватиме 45 євро (93 місця). За 100 євро можна буде отримати більш просторе та комфортне місце XL, таких місць у літаку буде запропоновано дев’ять.

Перевізник наголошує, що ця пропозиція позитивно вплине і на батьків, які подорожують з маленькими дітьми, оскільки їм не доведеться нервувати, якщо їхні діти шумлять трохи більше, ніж хотілося б.

Нагадаємо, раніше DIP повыдомляв, що більшість пасажирів передбачувано бронюють місця в передній частині салону економ-класу, оскільки вважають, що так вони швидше зійдуть з літака після приземлення в пункті призначення. Бортпровідники ділилися яких місць у літака варто уникати, щоб не сидіти поряд з маленькими дітьми.