Туристам повідомили, як забронювати місце в літаку, щоб поряд ніхто не сидів

Більшість пасажирів передбачувано бронюють місця в передній частині салону економ-класу, оскільки вважають, що так вони швидше зійдуть з літака після приземлення в пункті призначення. Тому, щоб збільшити свої шанси на вільні місця, слід бронювати місця в кінці салону. Таку пораду авіатуристам дав експерт із польотів Скотт Кейс.

«Ваш найкращий шанс на вільне місце поряд з вами — сісти подалі, оскільки більшість пасажирів обирають місця у передній частині літака у проході чи біля вікна, а не в середині. Останніми бронюють середні місця у задній частині літака. У широкофюзеляжному літаку з двома проходами сідайте у центральні секції крісел, а не у бічні секції. Якщо ви подорожуєте вдвох, забронюйте місця як біля проходу, так і біля вікна. Пасажир, який подорожує самотньо, навряд чи сяде на середнє місце, але навіть якщо й так, то його неважко переконати помінятися місцями з одним із вас», — пояснив фахівець.

Є ще кілька інших трюків, які варто спробувати, щоби підвищити щанси на те, щоб поряд не виявилося пасажирів. Для авіаподорожей за кордоном деякі туристи користуються платними послугами сайтів, які показують, скільки місць залишилося в літаках. Після оплати доступу мандрівники бачать точну інформацію про те, скільки квитків ще не продано у кожному салоні на кожен рейс будь-якої авіакомпанії щодня. Ціна послуги – $ 10 (близько 350 гривень).

Наведемо інший спосіб, як залишитися одному в ряду на борту літака. Щоправда, він підходить лише тим туристам, які летять на рейсах, де в квитках не вказано конкретний номер місця (такі рейси бувають частіше в США). Так, турист Майк Девіс випробував винайдений ним метод на практиці і тепер радо ділиться ним з іншими однодумцями в TikTok, публікуючи відповідні відео. Сенс його дій полягає в тому, що він з ентузіазмом запрошує пасажирів, що проходять повз, приєднатися до нього. На кадрах видно, як він сидить з широко розплющеними очима на своєму місці, поплескуючи по порожньому кріслі праворуч від себе, пропонуючи незнайомцям сісти поряд з ним. Звичайно, ніхто з них не приймає пропозицію божевільного на вигляд туриста, натомість вони проходять повз і займають інші місця.