Всі розділи
ГоловнаНідерландиNYP: В Нідерландах туристка несподівано народила в туалеті літака
НідерландиТуризм

NYP: В Нідерландах туристка несподівано народила в туалеті літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
NYP: Туристка, яка не знала про вагітність, несподівано народила в туалеті літака

Туристка, на ім’я Тамара, яка не знала про вагітність, пішла в туалет у літаку і несподівано народила дитину. Про це повідомляє New York Post (NYP).

Уточнюється, що інцидент стався на борту лайнера нідерландської авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines, що прямував з Еквадору в Іспанію з пересадкою в Нідерландах у четвер, 8 грудня.

Пасажирка розповіла, що вона не мала жодних ознак вагітності, тому раптова поява дитини на світ стала для неї справжнім сюрпризом. За кілька годин до приземлення в Нідерландах у жінки захворів живіт, і вона вирішила сходити в туалет. На її подив, після двох сутичок у неї на руках раптом виявилася дитина, — йдеться в публікації. — Тамара уявлення не мала, що вагітна, і була приголомшена цією подією».

NYP: В Нідерландах туристка несподівано народила в туалеті літака

Після несподіваних пологів новоспеченої матері допомогли два лікарі та медсестра з Австрії, які перебували на борту літака. Жінка вирішила назвати сина Максиміліано на честь одного з пасажирів, який був поряд із нею після пологів. Коли повітряне судно приземлилося в аеропорту Схіпхол, дружину з дитиною зустріла бригада лікарів та відвезла до міської лікарні Харлема Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Зараз мати і новонароджене немовля почуваються добре.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму