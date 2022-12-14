NYP: В Нідерландах туристка несподівано народила в туалеті літака

Туристка, на ім’я Тамара, яка не знала про вагітність, пішла в туалет у літаку і несподівано народила дитину. Про це повідомляє New York Post (NYP).

Уточнюється, що інцидент стався на борту лайнера нідерландської авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines, що прямував з Еквадору в Іспанію з пересадкою в Нідерландах у четвер, 8 грудня.

Пасажирка розповіла, що вона не мала жодних ознак вагітності, тому раптова поява дитини на світ стала для неї справжнім сюрпризом. За кілька годин до приземлення в Нідерландах у жінки захворів живіт, і вона вирішила сходити в туалет. На її подив, після двох сутичок у неї на руках раптом виявилася дитина, — йдеться в публікації. — Тамара уявлення не мала, що вагітна, і була приголомшена цією подією».

Після несподіваних пологів новоспеченої матері допомогли два лікарі та медсестра з Австрії, які перебували на борту літака. Жінка вирішила назвати сина Максиміліано на честь одного з пасажирів, який був поряд із нею після пологів. Коли повітряне судно приземлилося в аеропорту Схіпхол, дружину з дитиною зустріла бригада лікарів та відвезла до міської лікарні Харлема Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Зараз мати і новонароджене немовля почуваються добре.