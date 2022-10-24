На 9,9% зросла вартість житлової нерухомості в країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року порівняно з таким же періодом у 2021 році. У єврозоні ціни зросли на 9,3%. Індекс цін на нерухомість або House Price Index (HPI) опублікував Євростат.
Розповідаємо про країни, де інвестори купують нерухомість, отримують найбільший прибуток, і разом з цим — посвідка на проживання або друге громадянство.
Індекс цін на житлову нерухомість та її оренду в Євросоюзі з 2010 по 2022 рік
Ціни на купівлю житла у 2-му кварталі 2022 року зросли на 9,9% у річному обчисленні. Темп зростання цін трохи знизився порівняно з 1-м кварталом — на 0,6%.
Вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах Євросоюзу та єврозони, при цьому у 16 державах ціни зросли більш ніж на 10%. Рекордне зростання зафіксовано:
- в Естонії – на 27,4%;
- Чехії – на 23,1%;
- Угорщини – на 22,8%;
- Литві – на 22,1%.
На Кіпрі, у Фінляндії та Данії ціни зросли найменше — до 2,8%.
Приріст середньої вартості житла за 12 років становив 48% щодо Євросоюзу. Ціни на житло в Естонії зросли майже втричі — на 196% і більш ніж подвоїлися в Угорщині, Люксембурзі, Латвії, Литві, Чехії та Австрії.
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Динаміка цін на житло у 2-му кварталі 2022 року
|Країна
|Зростання цін порівняно з 2-м кварталом 2021 року
|Євросоюз
|+ 9,9%
|Єврозона
|+ 9,3%
|Кіпр
|+ 2%
|Фінляндія
|+ 2,2%
|Данія
|+ 2,8%
|Італія
|+ 5,2%
|Бельгія
|+ 5,9%
|Норвегія
|+ 6,7%
|Франція
|+ 7,1%
|Швеція
|+ 7,1%
|Швейцарія
|+ 7,5%
|Мальта
|+ 7,7%
|Іспанія
|+ 8,1%
|Румунія
|+ 8,5%
|Німеччина
|+ 10,2%
|Люксембург
|+ 11,5%
|Австрія
|+ 12,4%
|Польща
|+ 12,4%
|Хорватія
|+ 13,6%
|Ірландія
|+ 14,4%
|Болгарія
|+ 14,6%
|Словенія
|+ 15,6%
|Латвія
|+ 16,5%
|Словаччина
|+ 16,6%
|Нідерланди
|+ 18,2%
|Ісландія
|+ 20,7%
|Литва
|+ 22,1%
|Угорщина
|+ 22,8%
Ціни на оренду житлової нерухомості стабільно зростають із 2010 року. За 12 років оренда подорожчала в середньому на 18%, хоча в деяких країнах ціни зросли у 2–2,5 рази:
- в Естонії – на 140%;
- Литві – на 139,1%;
- Ірландії – 82,1%.
У другому кварталі 2022 року зростання орендної плати склало 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Індекс цін на житлову нерухомість та її оренду в Євросоюзі з 2010 по 2022 рік
Джерело: Євростат
Як змінилися ціни на житлову нерухомість у країнах з інвестпрограмами
У звіті Євростату представлені дані щодо трьох країн Євросоюзу, в яких інвестори можуть отримати дозвіл на проживання за купівлю нерухомості — Португалії, Мальті та Кіпру.
Індекс цін на нерухомість також підрахований для Туреччини. Іноземці можуть отримати громадянство країни, купуючи житло.
Динаміка цін на житло у країнах з інвестпрограмами
|Країна
|Порівняно з 1-м кварталом 2022 року
|Порівняно з 2015 роком
|Порівняно з 2010 роком
|Португалія
|+ 3,1%
|+ 88,31%
|+ 75,41%
|Мальта
|+ 3,6%
|+ 44,76%
|+ 59,1%
|Кіпр
|+ 2,3%
|+ 6,35%
|– 5,8%
|Туреччина
|+ 35,2%
|+ 482,4%
|+ 902,24%
Джерело Євростат
Ринок нерухомості Кіпру відновлюється після падіння цін у 2021 році. Ціни на апартаменти зросли на 8,09%, а на приватні будинки – на 11,48% у річному обчисленні. Дані за 2-й квартал 2022 року опублікував Інститут RICS спільно з компанією KPMG.
Продаж житла в Туреччині на вторинному ринку зріс на 34,6%, на первинному ринку — на 24,2% із січня по червень 2022 року порівняно з минулим роком.
Серед іноземців попит зріс на 72,7%, при цьому купили 4,9% об’єктів від загальної кількості продажів.
Ціни на житло у Португалії зросли на 13,2% у другому кварталі 2022 року. Такі дані наводить Національний інститут статистики, INE. На Лісабон та північні регіони країни припадає 58% угод із нерухомістю.
Ціни на апартаменти на Мальті зросли на 6,1% у першому кварталі 2022 року, згідно з даними Національного статистичного управління країни. Зростання цін на будинки склало 9,5%.
Шість способів отримати громадянство Туреччини
Як отримати громадянство в Туреччині або посвідку на проживання в Португалії, на Мальті та Кіпрі
Щоб отримати громадянство, ВНЖ чи ПМП за купівлю нерухомості, необхідно взяти участь у державній інвестиційній програмі. Іноземцям потрібно виконати інвестиційні умови, пройти перевірку на благонадійність та підтвердити легальність доходу.
Уряд кожної держави встановлює свої вимоги щодо мінімальної вартості нерухомості.
Громадянство Туреччини – інвестиції від 400 000 $. Інвестори можуть придбати житло чи комерційні об’єкти, ділянку землі, частку у проекті нерухомості. Через три роки об’єкт дозволяється продати.
ВНЖ у Португалії – інвестиції від 280 000 €. Така сума передбачена за купівлю об’єкта віком понад 30 років у малонаселеному районі країни. Якщо інвестор хоче купити нову житлову чи комерційну нерухомість, йому потрібно купити об’єкт вартістю від 500 000 € в інших районах.
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ПМЖ на Мальті – інвестиції від 300 000 €. Щоб отримати постійний посвідку на проживання, інвестор купує об’єкт нерухомості вартістю:
- від 300 000 € на півдні Мальти чи острові Гозо;
- від 350 000 євро в інших регіонах країни.
Інвестор також має право орендувати нерухомість на суму від 10 000 або 12 000 € на рік залежно від регіону. Орендувати об’єкт потрібно протягом п’яти років.
ПМП на Кіпрі – інвестиції від 300 000 €. Інвестор може купити один чи два об’єкти первинної нерухомості. Також він сплачує ПДВ у розмірі 19%, але при купівлі єдиного житла для свого проживання ставка знижується до 5%.
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