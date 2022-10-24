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Нерухомість

Як змінилися ціни на нерухомість у країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як змінилися ціни на нерухомість у країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року

На 9,9% зросла вартість житлової нерухомості в країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року порівняно з таким же періодом у 2021 році. У єврозоні ціни зросли на 9,3%. Індекс цін на нерухомість або House Price Index (HPI) опублікував Євростат.

Розповідаємо про країни, де інвестори купують нерухомість, отримують найбільший прибуток, і разом з цим — посвідка на проживання або друге громадянство.

Як змінилися ціни на нерухомість у країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року

Індекс цін на житлову нерухомість та її оренду в Євросоюзі з 2010 по 2022 рік

Ціни на купівлю житла у 2-му кварталі 2022 року зросли на 9,9% у річному обчисленні. Темп зростання цін трохи знизився порівняно з 1-м кварталом — на 0,6%.

Вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах Євросоюзу та єврозони, при цьому у 16 ​​державах ціни зросли більш ніж на 10%. Рекордне зростання зафіксовано:

  • в Естонії – на 27,4%;
  • Чехії – на 23,1%;
  • Угорщини – на 22,8%;
  • Литві – на 22,1%.

На Кіпрі, у Фінляндії та Данії ціни зросли найменше — до 2,8%.

Приріст середньої вартості житла за 12 років становив 48% щодо Євросоюзу. Ціни на житло в Естонії зросли майже втричі — на 196% і більш ніж подвоїлися в Угорщині, Люксембурзі, Латвії, Литві, Чехії та Австрії.

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Динаміка цін на житло у 2-му кварталі 2022 року

Країна Зростання цін порівняно з 2-м кварталом 2021 року
Євросоюз + 9,9%
Єврозона + 9,3%
Кіпр + 2%
Фінляндія + 2,2%
Данія + 2,8%
Італія + 5,2%
Бельгія + 5,9%
Норвегія + 6,7%
Франція + 7,1%
Швеція + 7,1%
Швейцарія + 7,5%
Мальта + 7,7%
Іспанія + 8,1%
Румунія + 8,5%
Німеччина + 10,2%
Люксембург + 11,5%
Австрія + 12,4%
Польща + 12,4%
Хорватія + 13,6%
Ірландія + 14,4%
Болгарія + 14,6%
Словенія + 15,6%
Латвія + 16,5%
Словаччина + 16,6%
Нідерланди + 18,2%
Ісландія + 20,7%
Литва + 22,1%
Угорщина + 22,8%

Ціни на оренду житлової нерухомості стабільно зростають із 2010 року. За 12 років оренда подорожчала в середньому на 18%, хоча в деяких країнах ціни зросли у 2–2,5 рази:

  • в Естонії – на 140%;
  • Литві – на 139,1%;
  • Ірландії – 82,1%.

У другому кварталі 2022 року зростання орендної плати склало 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Індекс цін на житлову нерухомість та її оренду в Євросоюзі з 2010 по 2022 рік

Як змінилися ціни на нерухомість у країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року

Джерело: Євростат

Як змінилися ціни на житлову нерухомість у країнах з інвестпрограмами

У звіті Євростату представлені дані щодо трьох країн Євросоюзу, в яких інвестори можуть отримати дозвіл на проживання за купівлю нерухомості — Португалії, Мальті та Кіпру.

Індекс цін на нерухомість також підрахований для Туреччини. Іноземці можуть отримати громадянство країни, купуючи житло.

Динаміка цін на житло у країнах з інвестпрограмами

Країна Порівняно з 1-м кварталом 2022 року Порівняно з 2015 роком Порівняно з 2010 роком
Португалія + 3,1% + 88,31% + 75,41%
Мальта + 3,6% + 44,76% + 59,1%
Кіпр + 2,3% + 6,35% – 5,8%
Туреччина + 35,2% + 482,4% + 902,24%

Джерело Євростат

Як змінилися ціни на нерухомість у країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року

Ринок нерухомості Кіпру відновлюється після падіння цін у 2021 році. Ціни на апартаменти зросли на 8,09%, а на приватні будинки – на 11,48% у річному обчисленні. Дані за 2-й квартал 2022 року опублікував Інститут RICS спільно з компанією KPMG.

Продаж житла в Туреччині на вторинному ринку зріс на 34,6%, на первинному ринку — на 24,2% із січня по червень 2022 року порівняно з минулим роком.

Серед іноземців попит зріс на 72,7%, при цьому купили 4,9% об’єктів від загальної кількості продажів.

Ціни на житло у Португалії зросли на 13,2% у другому кварталі 2022 року. Такі дані наводить Національний інститут статистики, INE. На Лісабон та північні регіони країни припадає 58% угод із нерухомістю.

Ціни на апартаменти на Мальті зросли на 6,1% у першому кварталі 2022 року, згідно з даними Національного статистичного управління країни. Зростання цін на будинки склало 9,5%.

Шість способів отримати громадянство Туреччини

Як змінилися ціни на нерухомість у країнах Євросоюзу у 2-му кварталі 2022 року

Як отримати громадянство в Туреччині або посвідку на проживання в Португалії, на Мальті та Кіпрі

Щоб отримати громадянство, ВНЖ чи ПМП за купівлю нерухомості, необхідно взяти участь у державній інвестиційній програмі. Іноземцям потрібно виконати інвестиційні умови, пройти перевірку на благонадійність та підтвердити легальність доходу.

Уряд кожної держави встановлює свої вимоги щодо мінімальної вартості нерухомості.

Громадянство Туреччини – інвестиції від 400 000 $. Інвестори можуть придбати житло чи комерційні об’єкти, ділянку землі, частку у проекті нерухомості. Через три роки об’єкт дозволяється продати.

ВНЖ у Португалії – інвестиції від 280 000 €. Така сума передбачена за купівлю об’єкта віком понад 30 років у малонаселеному районі країни. Якщо інвестор хоче купити нову житлову чи комерційну нерухомість, йому потрібно купити об’єкт вартістю від 500 000 € в інших районах.

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ПМЖ на Мальті – інвестиції від 300 000 €. Щоб отримати постійний посвідку на проживання, інвестор купує об’єкт нерухомості вартістю:

  • від 300 000 € на півдні Мальти чи острові Гозо;
  • від 350 000 євро в інших регіонах країни.

Інвестор також має право орендувати нерухомість на суму від 10 000 або 12 000 € на рік залежно від регіону. Орендувати об’єкт потрібно протягом п’яти років.

ПМП на Кіпрі – інвестиції від 300 000 €. Інвестор може купити один чи два об’єкти первинної нерухомості. Також він сплачує ПДВ у розмірі 19%, але при купівлі єдиного житла для свого проживання ставка знижується до 5%.

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