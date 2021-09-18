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Косово скасовує плату за навчання в державних університетах

Косово скасовує плату за навчання в державних університетах
Навчання
Гліб Парфененко

Уряд Косово скасовує плату за навчання в державних університетах.

З 1 жовтня студенти навчатимуться у вузах безкоштовно.

Прем’єр-міністр Альбін Курті оголосив про рішення уряду в п’ятницю, заявивши, що освіта є «загальним правом людини і має бути доступне для всіх».

Рішення поширюється на програми бакалаврату та магістратури. Раніше плата за навчання в державних університетах становила 25 євро за семестр для програм бакалаврату і 150 євро за семестр для програм магістратури.

Хоча докторанти не були включені до цього рішення, Курті сказав, що вони отримають інші пільги. В даний час плата за докторантуру становить 500 євро за семестр.

Прем’єр-міністр Косово додав, що це рішення підвищить інтерес студентів до навчання і сприятиме соціальній рівності.

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