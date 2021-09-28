Бойова готовність: напруженість між Сербією і Косово наростає, ситуація критична

Значно зросла напруженість у відносинах з Косово і змусила Сербію ще більше посилити свою військову присутність уздовж кордону. За даними France-Presse, чотири бронемашини були розгорнуті уздовж кордону з Косово.

Миротворчі сили КФОР під керівництвом НАТО в Пріштіні заявили, що дуже уважно стежать за ситуацією, щоб мати можливість “забезпечити безпеку і вільне пересування всіх груп населення в Косово”. Патрулі СДК були посилені, в тому числі в північній частині Косово.

Близько тижня тому уряд Пріштіни перекинуло спеціальні поліцейські підрозділи на північ Косово. У цьому регіоні переважає сербське населення. Більшість сербської меншини в Косово не визнає уряд у Приштині, що складається з етнічних албанців.

Рішення Приштини

Розгортання косовського спецназу в північному Косово було розцінено Белградом як “провокація”. У вихідні президент Сербії Олександр Вучич розпорядився підвищити боєготовність деяких армійських і поліцейських підрозділів, а міністр оборони Небойша Стефанович відвідав дві військові бази поблизу кордону з Косово. Незадовго до цього сербські військові літаки кілька разів пролітали над повітряним простором поблизу кордону.

Військова напруженість була підігріта наказом уряду Косово, який забороняв використання сербських номерних знаків на транспортних засобах на території Косово. Цей захід торкнулася кілька тисяч сербів в Косово – особливо в сербських анклавах навколо міста Косовська Митровиця на півночі Косово, які в більшості своїй все ще використовують сербські реєстраційні номери для автомобілів.

Однак заборона поширюється і на мандрівників, що прибувають з Сербії – на кордоні з Косово їх тепер змушують знімати сербські номерні знаки і замінювати їх на косовські. Тисячі етнічних сербів щодня протестують проти нових правил з Пріштіни і блокують рух до прикордонних переходів.

Сербія і Росія не визнають незалежність Косово

Косово проголосило свою незалежність в 2008 році. Однак уряд у Белграді як і раніше не визнає статус Косова як незалежної держави. З цієї причини Сербія також не визнає косовські автомобільні реєстраційні знаки на своїй території. Росія також не визнає незалежність Косово – на відміну від більшості західних країн, включаючи США і Німеччину.