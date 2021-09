Гаазький трибунал проводить перші слухання за злочинами в Косово (Фото)

Гаазький трибунал з військових злочинів в Косово в 1998-99 роках відкрив сьогодні перше слухання у справі колишнього командира Визвольної армії Косово Салиха Мустафи за звинуваченням у військових злочинах, включаючи вбивства і тортури, повідомляє Associated Press.

Саліх Мустафа був заарештований рік тому в Косово і переведений в Нідерланди, щоб постати перед підтримуваним ЄС спеціальним трибуналом з військових злочинів у Косово, який є частиною правової системи Косово, створеної спеціально для розгляду звинувачень у військових злочинах, скоєних членами організації «Армія Звільнення Косово» в 1998-99 роках.

Саліх Мустафа був заарештований рік тому в Косово і переведений в Нідерланди, щоб постати перед Спеціальним судом з військових злочинів в Косово за підтримки ЄС, який є частиною правової системи Косово, створеної спеціально для розгляду звинувачень у військових злочинах, скоєних членами “Визвольної армії Косово” (ВАК) в 1998 -99 роках.

Salih Mustafa, former Kosovo Liberation Army #KLA leader trial to start at The Hague-based court’s Tribunal on September 15, 2021. #KosovoTribunal #Kosovo Photo: Salih Mustafa in court. Photo credit: Kosovo Specialist Chambers. @Jntoyai https://t.co/4VnWR3j2tL pic.twitter.com/xSC2zz0MaI

Мустафа звинувачується в довільному затриманні, жорстокому поводженні і тортурах щонайменше шести осіб, а також у вбивстві однієї людини в Злаше в квітні 1999 року.

Жертви були звинувачені ВАК в тому, що вони співпрацювали з Сербією або не підтримували ВАК, йдеться в обвинувальному висновку проти Мустафи.

На попередньому слуханні Мустафа не визнав себе винним.

Це перший процес в цьому суді, який був створений шість років тому після публікації в 2011 році доповіді Ради Європи, в якому стверджувалося, що бійці ВАК займалися торгівлею людськими органами ув’язнених і вбивали сербів та інших етнічних албанців, які, на їхню думку, співпрацювали з сербською владою.

The Kosovo Specialist Chambers in The Hague began its first war crimes trial in the case against former KLA unit commander Salih Mustafa, who is accused of illegally detaining and torturing prisoners in 1999.https://t.co/PJUocO92AW

— Balkan TJ (BIRN) (@BIRN_BTJ) September 15, 2021