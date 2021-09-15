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НІДЕРЛАНДИ

Гаазький трибунал проводить перші слухання за злочинами в Косово (Фото)

Гліб Парфененко
Гаазький трибунал проводить перші слухання за злочинами в Косово

Гаазький трибунал з військових злочинів в Косово в 1998-99 роках відкрив сьогодні перше слухання у справі колишнього командира Визвольної армії Косово Салиха Мустафи за звинуваченням у військових злочинах, включаючи вбивства і тортури, повідомляє Associated Press.

Саліх Мустафа був заарештований рік тому в Косово і переведений в Нідерланди, щоб постати перед підтримуваним ЄС спеціальним трибуналом з військових злочинів у Косово, який є частиною правової системи Косово, створеної спеціально для розгляду звинувачень у військових злочинах, скоєних членами організації «Армія Звільнення Косово» в 1998-99 роках.

Саліх Мустафа був заарештований рік тому в Косово і переведений в Нідерланди, щоб постати перед Спеціальним судом з військових злочинів в Косово за підтримки ЄС, який є частиною правової системи Косово, створеної спеціально для розгляду звинувачень у військових злочинах, скоєних членами “Визвольної армії Косово” (ВАК) в 1998 -99 роках.

Мустафа звинувачується в довільному затриманні, жорстокому поводженні і тортурах щонайменше шести осіб, а також у вбивстві однієї людини в Злаше в квітні 1999 року.

Жертви були звинувачені ВАК в тому, що вони співпрацювали з Сербією або не підтримували ВАК, йдеться в обвинувальному висновку проти Мустафи.

На попередньому слуханні Мустафа не визнав себе винним.

Це перший процес в цьому суді, який був створений шість років тому після публікації в 2011 році доповіді Ради Європи, в якому стверджувалося, що бійці ВАК займалися торгівлею людськими органами ув’язнених і вбивали сербів та інших етнічних албанців, які, на їхню думку, співпрацювали з сербською владою.


Серед інших обвинувачених, які очікують суду, – колишній президент Косово Хашим Тачі, який в минулому році пішов у відставку, щоб захистити себе від звинувачень.

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