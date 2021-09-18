Правительство Косово отменяет плату за обучение в государственных университетах.

С 1 октября студенты будут учиться в вузах бесплатно.

Премьер-министр Альбин Курти объявил о решении правительства в пятницу, заявив, что образование является «общим правом человека и должно быть доступно для всех».

Решение распространяется на программы бакалавриата и магистратуры. Ранее плата за обучение в государственных университетах составляла 25 евро за семестр для программ бакалавриата и 150 евро за семестр для программ магистратуры.

Хотя докторанты не были включены в это решение, Курти сказал, что они получат другие льготы. В настоящее время плата за докторантуру составляет 500 евро за семестр.

Премьер-министр Косово добавил, что это решение повысит интерес студентов к обучению и способствовать социальному равенству.