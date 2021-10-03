Земля потемніла через зміни клімату

Вчені з Технологічного інституту Нью-Джерсі, США, вказують на несподіваний наслідок зміни клімату. Вони прийшли до висновку, що Земля стала темніше, оскільки енергія затримується на поверхні замість того, щоб відбиватися в космос, пише журнал. “Geophysical Research Letters”.

Протягом десятиліть вчені спостерігали за світлом, що відбивається від поверхні Землі і падаючим на Місяць. Автори нового дослідження проаналізували ці дані, а також результати супутникових спостережень. Виявляється, за останні 20 років відбулося “значне зниження відбивної здатності Землі”, або альбедо.

В даний час наша планета відображає приблизно на пів ватта менше світла на квадратний метр, ніж на рубежі століть. Більш того, протягом перших 17 років показники були відносно стабільними, у той час як за останні три роки відбулося різке зниження на 50 відсотків.

Вчені сподівалися, що потепління призведе до утворення більшої кількості хмар. Їх біла поверхня ефективно відбиває сонячне світло назад в космос і, отже, збільшує альбедо. Однак в реальності, очевидно, відбувається зворотний процес. Оскільки хмар стає менше, їх здатність відбивати світло також зменшується, в результаті чого планета стає темніше і спекотніше.

Середнє альбедо Землі має становити 30-35 відсотків. Однак на сьогоднішній день цей показник знизився до 29,5 відсотка.

Автори дослідження змогли визначити причину аномалії. Вони виявили, що кількість яскравих і відображають низьколежачих хмар над східною частиною Тихого океану значно зменшилася за цей період. Це та ж сама область у західних берегів Америки, де було зафіксовано підвищення температури поверхні моря.

Вчені відзначають, що Земля поглинає більше тепла, ніж повертає назад в космос. За даними NASA, енергетичний дисбаланс нашої планети подвоївся з 2005 по 2019 рік, що загрожує глобальною зміною клімату в найближчому майбутньому.