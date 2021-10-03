Земля потемнела из-за изменений климата

Ученые из Технологического института Нью-Джерси, США, указывают на неожиданное последствие изменения климата. Они пришли к выводу, что Земля стала темнее, поскольку энергия задерживается на поверхности вместо того, чтобы отражаться в космос, пишет журнал. «Geophysical Research Letters».

В течение десятилетий ученые наблюдали за светом, который отражается от поверхности Земли и падающим на Луну. Авторы нового исследования проанализировали эти данные, а также результаты спутниковых наблюдений. Оказывается, за последние 20 лет произошло «значительное снижение отражательной способности Земли», или альбедо.

В настоящее время наша планета отражает примерно на пол ватта меньше света на квадратный метр, чем на рубеже веков. Более того, в течение первых 17 лет показатели были относительно стабильными, в то время как за последние три года произошло резкое снижение на 50 процентов.

Ученые надеялись, что потепление приведет к образованию большего количества облаков. Их белая поверхность эффективно отражает солнечный свет обратно в космос и, следовательно, увеличивает альбедо. Однако в реальности, очевидно, происходит обратный процесс. Поскольку облаков становится меньше, их способность отражать свет также уменьшается, в результате чего планета становится темнее и жарче.

Среднее альбедо Земли должен составлять 30-35 процентов. Однако на сегодняшний день этот показатель снизился до 29,5 процента.

Авторы исследования смогли определить причину аномалии. Они обнаружили, что количество ярких и отражают низколежащих облаков над восточной частью Тихого океана значительно уменьшилась за этот период. Это та же область в западных берегов Америки, где было зафиксировано повышение температуры поверхности моря.

Ученые отмечают, что Земля поглощает больше тепла, чем возвращает обратно в космос. По данным NASA, энергетический дисбаланс нашей планеты удвоился с 2005 по 2019 год, грозит глобальным изменением климата в ближайшем будущем.